Українці завершили навчання на ЗРК Patriot у США, – Пентагон

Група українських військових завершила навчання на ЗРК Patriot у США. Українські бійці вирушили до Європи для взаємодії з побратимами, які проходять навчання в Європі.

Про це на брифінгу в четвер заявив речник Пентагону Патрик Райдер. За його словами, навчання на Patriot закінчила група із 65 українських солдатів, пише 24 Канал.

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Навчання українських бійців тривало 10 тижнів

Українські бійці проходили навчання на системах протиповітряної оборони Patriot на базі Форт-Сіллі у штаті Оклахома.

Зазначимо, що 22 березня американські ЗМІ інформували, що українці успішно освоїли систему Patriot у США. У повідомленні йшлося, що тренування тривали протягом 10 тижнів під керівництвом інструкторів армії США.

У США високо оцінили здібності українських бійців. Зокрема, чиновники США розповіли, що українці настільки швидко навчилися основ системи Patriot, що їм дали додаткову, інтенсивну підготовку.

Цього тижня 65 українських військовослужбовців сил протиповітряної оборони завершили навчання на системах Patriot у Форт Сілл, штат Оклахома, і тепер повернулися до Європи. Вони інтегруються з іншими українськими протиповітряними військами, а також із системами ППО Patriot, наданими США, Німеччиною і Нідерландами,

– заявив Райдер під час брифінгу.

Представник Пентагону повідомив, що наприкінці "цього місяця" очікується завершення навчання групи з понад 4000 українських солдатів у складі двох бригад, одна з яких оснащена БМП Bradley, а інша – ББМ Stryker, після чого вони повернуться в Україну.

"Наразі в Німеччині на полігонах Граффін-Бір і Хохенфельс тривають додаткові тренування з загальновійськової підготовки", – резюмував Райдер.



Як ЗРК Patriot допоможе Україні / Інфографіка 24 Каналу

Скільки ЗРК Patriot отримає Україна

Передачу ЗРК Patriot в Україну анонсували три країни: США, Німеччина та Нідерланди. Український журналіст Остап Ярош з посиланням на представника Міноборони США інформував, що перші ЗРК Patriot з'являються в Україні вже "найближчими тижнями".

До цього було чимало спекуляцій про те, що Україна нібито вже отримала ЗРК Patriot. Проте цю інформацію спростували офіційні особи в Києві.

Президент Володимир Зеленський інформував, що наразі Україні гарантували три батареї ЗРК Patriot. Водночас глава держави зазначив, що Україні потрібні 20 батарей Patriot для захисту від російських ракет. На додаток, він припустив, що навіть цього може бути недостатньо.

Україні необхідні комплекси Patriot, які практично здатні збивати такі ракети як Х-22 та інші швидкісні цілі. Також ЗРК Patriot може збивати БпЛА, гелікоптери та літаки.