Українці постачали зброю та боєприпаси кримінальним "клієнтам"

Співробітники Служби безпеки України викрили на Одещині збут вогнепальної зброї та боєприпасів. Двоє чоловіків шукали "клієнтів" у кримінальному середовищі.

Про це йдеться на сторінці Управління Служби безпеки України в Одеській області у Facebook.

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"Двоє мешканців Одеси та АР Крим незаконно реалізовували вогнепальну зброю "клієнтам", яких підшукували у кримінальному середовищі. Оперативники спецслужби задокументували кілька фактів продажу перероблених пістолетів "Stalker", глушника та понад сотні набоїв різного калібру", – йдеться у повідомленні.



Місцевого мешканця затримали під час спроби продажу пістолета системи "Наган". У його спільника поліція виявила близько трьохсот набоїв калібру 7,62 міліметра, його теж затримали.



Правоохоронці повідомили про підозру першому затриманому, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру другому фігуранту та обрання йому міри запобіжного заходу.



Поліція відкрила кримінальне провадження.

До слова, в Одесі затримали членів озброєної банди, яка спеціалізувалася на викраданні людей з метою вимагання за їх звільнення викупу в особливо великих розмірах.