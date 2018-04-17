Українці зможуть отримати довідку про розмір пенсії та зарплати онлайн

Пенсійний фонд через місяць запустить сервіс, який дозволить отримувати довідки про розмір пенсій та зарплат, а також сплачені внески дистанційно.

Про це на прес-конференції щодо покращення якості пенсійного обслуговування громадян Пенсійним фондом сказав голова правління Пенсійного фонду Олексій Зарудний, інформує "УНН".

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"Пенсійний фонд розширює перелік послуг, які надаються дистанційно. Зокрема для користувачів веб-порталу Пенсійного фонду через місяць буде запущено сервіс дистанційного отримання довідок про розмір пенсій, розмір заробітної плати та сплачені внески", – наголосив Зарудний.



До кінця року також з'являться сервіси захищеної комунікації з українцями через sms-повідомлення, месенджери та контакт-центр Пенсійного фонду.