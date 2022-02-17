Україну хочуть бачити у НАТО, але не всі члени, – Зеленський

Україна вже тривалий час рухається до членства в НАТО. Однак, як зауважив Володимир Зеленський, цей шлях не скорочується.

У цьому немає секрету, – Зеленський

Курс в НАТО Україна обрала задля своєї безпеки. Про це глава держави сказав під час поїздки у Маріуполь.

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І це не філософське питання (тривалого шляху до членства в НАТО – 24 канал), а є конкретні причини – через протидію і Росії, яка не хоче, щоб Україна була членом НАТО, і деяких країн – членів Альянсу. І в цьому немає ніяких секретів,

– пояснив президент.

Він зазначив, що зараз Росія використовує питання НАТО як виправдання, чому їхні війська стоять на українських кордонах, а деякі європейські країни "підігрують їм у цьому". Однак не варто перекручувати, адже саме Росія окупувала території України.

Вступ НАТО – вибір не народу України, а 30 держав

Геополітичний курс України закріплений у Конституції та є вибором українського народу. Однак Зеленський наголосив, що не українці вирішують, коли ми вступимо у НАТО, а 30 держав-членів.

Глава держави додав, що винесення питання членства в Альянсі на референдум не розглядають.

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Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю іноземним ЗМІ припустив, що Київ може відмовитися від членства в НАТО, якщо так вдасться запобігти війні. Однак політик зазначив, що це швидше за все неможливо, адже курс в Альянс прописаний у Конституції.

Згодом у Міністерстві закордонних справ зазначили, що слова посла вирвали з контексту. Водночас Україна готова йти на будь-які формати діалогів, аби зберегти мир.

Володимир Зеленський також відреагував на слова Пристайка. Він зазначив, що курс в НАТО дійсно створює ризики для України, які пов'язані з реакцією Росії. Однак саме членство в Альянсі гарантуватиме нам безпеку.

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