"Тепер нас не змушуватимуть до переговорів з Росією": що стало останньою краплею
Від початку повномасштабного вторгнення Україна змогла дати потужну відсіч ворогу й показала світу свою незламність. Кожна нова перемога Збройних Сил доводить, що українці за жодних умов не сядуть за стіл переговорів з окупантами.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він зауважив, що удар по Кримському мосту поставив жирну крапку на переговорах з країною-агресоркою.
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Хороший військово-політичний крок
На думку Світана, військовому керівництву України набридли розмови про переговори й перепланування. Вони вирішили показати, хто в домі господар. Незаконно побудований міст поблизу Керчі зрештою доб'ють й це питання більше ніколи не підійматиметься.
Ніхто вже не змушуватиме нас до переговорів з Росією. Після знищення Кримського мосту залишатиметься лише одне військове завдання – зачистка Криму. Окупантам не буде через що тікати,
– сказав військовий експерт.
Удар по мосту в Криму був хорошим військово-політичним кроком для того, аби відмінусувати всі розмови про замороження війни чи призупинення бойових дій.
Приблизно такий же ефект мав би вхід у Донецьк. Якщо найближчим часом декілька наших бригад зайдуть на Петрівку чи в Донецький аеропорт, це назавжди поставить хрест на "ідеї" передачі територій окупантам,
– зазначив Світан.
Наші партнери намагатимуться закінчити війну й знищити російську армію в Україні якомога швидше.
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Атака на Кримський міст: коротко
- У ніч проти 17 липня на Кримський міст вдруге завітала "бавовна". Вибух стався поблизу 145 опори, унаслідок чого на мосту звалився проліт. Схожі пошкодження на переправі були торік.
- Наразі автомобільне сполучення на Кримському мосту не функціонує. Росіянам, які тікають з українського Криму, окупаційна влада радить скористатися "альтернативним" маршрутом, який довжиною в 387 кілометрів й проходить через окуповані території України – Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь й на Ростовську область.
- Владімір Путін провів нараду щодо Кримського мосту. Диктатор наказав максимально оперативно відновити все.