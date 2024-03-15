В Україну повернули 100 загиблих оборонців
Україна повернула додому тіла 100 загиблих українських військових. Їх передадуть родинам для гідного поховання.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що рідним передадуть тіла відразу після того, як їх ідентифікують.
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Що відомо про повернення тіл військових
Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернені 100 загиблих оборонців України,
– розповіли в штабі.
За їхніми даними, спочатку:
- Збройні Сили України забезпечують перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ;
- далі їх передадуть правоохоронцям та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих;
- після ідентифікації – тіла віддадуть родинам для гідного поховання.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння.
Там пояснили, що повернути тіла українських захисників вдалось, завдяки взаємодії з Об'єднаним центром при СБУ, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин МВС України, Збройних Сил України, ДСНС України та іншими представниками структур сектору безпеки та оборони України.
Перед цим Україна повернула додому 16 лютого тіла 58 загиблих воїнів, 26 січня – 77 Героїв України, 22 грудня – 66 захисників.
Скільки військових Україна втратила на війні
- Володимир Зеленський наприкінці лютого 2024 року вперше розповів скільки українських воїнів загинуло у війні Росії проти України. Президент сказав: "Кожна людина – це великі втрати для нас… 31 000 українських військових загинуло в цій війні. Ні 300 000, ні 150 000, що там бреше Путін за своїм брехливим колом, але, все ж таки кожна ця втрата – це великі втрати для нас".
- Український лідер пояснив, що не може сказати кількість поранених, бо Росія дізнається, скільки людей пішло з поля бою.
- Перед цим президент пояснював, що втрати України у п'ять разів менші, ніж у росіян. Зеленський говорив, що на одного українського військового, який загинув у бою, припадає п'ять російських загарбників.