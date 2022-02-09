Для сил тероборони: в Україну прибула ще одна партія допомоги від Британії
Джерело:твітер Олексія Резнікова
До України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії. Олексій Резніков повідомив, що він доставив товари для сил територіальної оборони.
У міжнародному аеропорту "Бориспіль" 9 лютого приземлився літак Boeing C-17A Globemaster III Королівських Військово-Повітряних сил Великої Британії.
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Прибула ще одна партія допомоги від Британії
Міністр оборони Олексій Резніков у мережі повідомив, що до України 8 – 9 лютого прибув вантаж із військово-технічною допомогою від Великої Британії. Доставили спорядженням для територіальної оборони Збройних сил Україні.
Це товари військового призначення і спорядження, зокрема, бронежилети й шоломи,
– повідомив міністр.
До Києва з Британії прилетів літак з допомогою / Твітер Олексія Резнікова
Резніков подякував партнерам "за непохитну політичну і дипломатичну підтримку та військову допомогу".
В Україну доставили допомогу для сил тероборони / Твітер Олексія Резнікова
Британія передасть Україні ракети: що відомо
- Велика Британія передасть Україні ракети для боротьби з Чорноморським флотом держави-агресорки.
- За словами посла України в Британії Вадима Пристайка, передача озброєння відбудеться у межах підписаної угоди. Раніше Лондон та Київ підписали договір на 1,7 мільярда фунтів стерлінгів для потреб Військово-Морських сил України.
- Цей документ передбачає спорудження 2 мінних тральників для українських військових. Крім того, в Україні збудують і 2 порти – для потреб ВМС.
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Текст допису Олексія Резнікова:
8 – 9 лютого в Україну прибули вантажі з військово-технічною допомогою від Великої Британії зі спорядженням для сил територіальної оборони ЗСУ: бронежилети й шоломи тощо. Дякуємо нашим партнерам за їхню непохитну політико-дипломатичну підтримку та військову допомогу.