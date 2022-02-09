Для сил тероборони: в Україну прибула ще одна партія допомоги від Британії

До України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії. Олексій Резніков повідомив, що він доставив товари для сил територіальної оборони.

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" 9 лютого приземлився літак Boeing C-17A Globemaster III Королівських Військово-Повітряних сил Великої Британії.

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Прибула ще одна партія допомоги від Британії

Міністр оборони Олексій Резніков у мережі повідомив, що до України 8 – 9 лютого прибув вантаж із військово-технічною допомогою від Великої Британії. Доставили спорядженням для територіальної оборони Збройних сил Україні.

Це товари військового призначення і спорядження, зокрема, бронежилети й шоломи,

– повідомив міністр.



До Києва з Британії прилетів літак з допомогою / Твітер Олексія Резнікова

Резніков подякував партнерам "за непохитну політичну і дипломатичну підтримку та військову допомогу".



В Україну доставили допомогу для сил тероборони / Твітер Олексія Резнікова

Британія передасть Україні ракети: що відомо

Велика Британія передасть Україні ракети для боротьби з Чорноморським флотом держави-агресорки.

За словами посла України в Британії Вадима Пристайка, передача озброєння відбудеться у межах підписаної угоди. Раніше Лондон та Київ підписали договір на 1,7 мільярда фунтів стерлінгів для потреб Військово-Морських сил України.

Цей документ передбачає спорудження 2 мінних тральників для українських військових. Крім того, в Україні збудують і 2 порти – для потреб ВМС.

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Текст допису Олексія Резнікова:

8 – 9 лютого в Україну прибули вантажі з військово-технічною допомогою від Великої Британії зі спорядженням для сил територіальної оборони ЗСУ: бронежилети й шоломи тощо. Дякуємо нашим партнерам за їхню непохитну політико-дипломатичну підтримку та військову допомогу.