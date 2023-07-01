Верещук ледве стримала сльози: в Україну повернули крихітну Іринку, тато якої – у полоні

Ірина Верещук повідомила про велику радість та маленьку перемогу. В Україну 1 липня вдалося повернути малесеньку Іринку.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук в ефірі телемарафону розповіла, що про повернення дівчинки дізналася сьогодні, 1 липня, інформує 24 Канал. Розповідаючи історію Іринки, Верещук ледве стримала сльози радості.

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Ми повернули маленьку Іринку. Це – завжди велика радість та маленька перемога. Повернути дівчинку намагалися декілька місяців. Батько дівчинки у полоні,

– розповіла Верещук.

Іринці – до року. Верещук наголосила, що повертати дітей військових – дуже важко. Російські окупанти підлі та підступні.

Росія депортує українських дітей

Російські окупанти скоюють злочин й депортовують українських дітей. ОБСЄ станом на червень 2023 року визнала депортацію дітей з України воєнним злочином. Також Росію звинуватили у систематичному порушенні міжнародного гуманітарного права, а також – Четвертої Женевської конвенції.

Також раніше Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової – уповноваженої президента Росії у справах дитини. Причиною стало те, що Путін та Львова-Бєлова причетні до незаконної депортації, а також – переміщення дітей із окупованих територій України до Росії.

Карім Хан – головний прокурор Міжнародного кримінального суду – наголосив: вже наявні переконливі докази щодо того, що Путін несе відповідальність за незаконну депортацію українських дітей з окупованих територій.

Володимир Зеленський наголосив, що мовиться про тисячі депортованих дітей.

"Поки що, на жаль, не маємо повної інформації про сотні тисяч дітей, які були депортовані в Росію. Станом на сьогодні завдяки різним зусиллям вдалося повернути в Україну 371 дитину з депортації. При тому, що нам достеменно відомо принаймні про 19 505 депортованих українських дітей, і це лише частина від усіх тих наших маленьких українців і українок, які досі у ворога. Яких ми усіх маємо повернути", – заявив президент.

Україна неодмінно поверне всіх діток. Вони знову будуть у безпеці.