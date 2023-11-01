Чи готова Україна до зими: в Укренерго розповіли, чому енергосистема відновлена не повністю

Зі зниженням температури буде зростати споживання електроенергії. Тож енергетики роблять усе, щоб Україна пройшла зиму максимально спокійно.

Енергосистема України ще не відновлена повністю після обстрілів. Про це розповів Володимир Кудрицький, голова правління НЕК "Укренерго", в інтерв'ю "Голосу Америки".

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Чому відновлення триває так довго

Деякі одиниці обладнання виробляються десять місяців і ще три-чотири місяці доїжджають до України. Якщо просто надіслати запит на завод, щоб виробити автотрансформатор, або якусь потужну турбіну, або генератор на великий енергоблок, ти ще встанеш в чергу на рік-два, тому що це дуже дефіцитні ресурси на світовому ринку,

– пояснює Кудрицький.

За його словами, електростанції або великі магістральні підстанції споруджують декілька років. Щоб вибудувати енергосистему країни, потрібно 30 – 40 років. Тож зрозуміло, що відновити все, пошкоджене Росією, протягом 7 – 8 місяців на 100% неможливо.

Що відомо про масштаб пошкоджень в енергетиці

Росія пошкодила 70 великих енергетичних об'єктів України і безліч малих. Загалом в Укренерго характеризують збитки так: до половини об'єктів енергетики були пошкоджені, руйнувань зазнала кожна велика електростанція, теплова і гідро.

Водночас голова правління НЕК "Укренерго" запевняє: те, що можна було зробити, уже зроблено. Наприклад, ті ремонтні роботи, які планували зробити до зими.

Які плани на зиму

Енергосистему будуть відновлювати навіть під час холодів: це потрібно, аби повернутися на той рівень міцності, який був до обстрілів.

Зараз нам потрібно використати час, що залишився, щоб наростити перш за все спроможності електростанцій виробляти електричну енергію, щоб покрити споживання, яке буде збільшуватись під час холодів,

– говорить Кудрицький.



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