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      "Укрлендфармінг" повністю забезпечує себе власним посівним матеріалом, – Володимир Фантух

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      Володимир Фантух
      Володимир Фантух

      Найбільший український агрохолдинг "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка виробляє насіння на власному заводі і повністю забезпечує свої потреби в посівному матеріалі.

      Про це заявив заступник генерального директора з питань інновацій і розвитку агробізнесу Ukrlandfarming Володимир Фантух в інтерв'ю порталу Latifundist.com.

      "У нас є виробництво власного насіння. Ми виробляємо його як за ліцензією, так і в спільному вирощуванні. Все виробляємо за відпрацьованою технологією на насіннєвому заводі "Зоря". Він досить продуктивний і прогресивний, щоб отримати необхідну кількість посівного матеріалу. Сьогодні у нас вирощується понад 900 га насіннєвих посівів кукурудзи. Цих обсягів цілком достатньо, щоб отримати дворічний запас насіння", розповів Володимир Фантух.

      "Укрлендфармінг" щороку проводить закритий експеримент порівняння культур: насіння роздається агрономам під номерами, їх сіють в різних регіонах, обробляють і повідомляють результати для аналізу. За словами Володимира Фантух, хоча група компаній використовує власний посівний матеріал як українських, так і чеських і німецьких селекцій, однак перспективу агрохолдинг бачить саме в вітчизняній селекції та біопрепаратах.

      На Півдні у нас в основному українська селекція. Там вирощуємо толерантні до посухи гібриди. На Півночі у нас чеська і німецька селекції. Але я бачу перспективу саме у вітчизняній селекції і біопрепаратах,
       розповів Володимир Фантух.

      Група компаній "Укрлендфармінг" є одним з лідерів аграрного виробництва в країні, одним з найбільших платників податків і одним з найкращих роботодавців, забезпечує робочими місцями тисячі жителів в 600 населених пунктах України. "Укрлендфармінг" неодноразово відзначений в різних рейтингах як інноваційна компанія і експортує свою продукцію в 40 країн світу.

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      Теги: Укрлендфармінг Олег Бахматюк Ukrlandfarming
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