"Укрзалізниця" братиме в оренду приватні локомотиви

Регіональні філії зможуть брати в оренду локомотиви приватних власників після відповідного дозволу від "Укрзалізниці".

Про це повідомили у ЦТС з посиланням на заяву компанії.

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Зазначається, що, згідно з затвердженим положенням, директори регіональних філій мають право укладати угоди на оренду власності на будь-яку суму за умови отримання попереднього дозволу від "Укрзалізниці".

У компанії зауважили, що оренда приватних локомотивів можлива тільки після здійснення філіями техніко-економічного розрахунку про ефективність такої операції.

Також у компанії зазначають, що у випадку економічної вигоди від здійснення таких операцій з оренди приватних локомотивів, потрібно буде запланувати відповідні витрати в консолідованому фінансовому плані на визначений період та здійснити закупку послуги оренди у відповідності до вимог закону.