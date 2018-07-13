"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд на популярний напрямок

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд за напрямком Київ – Одеса. Поїзд робитиме зупинки в Козятині, Вінниці, Жмеринці, Подільську.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

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З Києва та Одеси поїзд курсуватиме 14, 16, 21, 23, 28 та 30 липня і 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 та 31 серпня. Зі столиці поїзд вирушатиме о 08:03 та прибуватиме до Одеси о 18:12. Зворотно відправлятиметься об 11:17 та прибуватиме до Києва о 20:43,

– йдеться у повідомленні.

Квитки на зазначений поїзд вже можна придбати у залізничних касах та у системі онлайн-продажу.

В Укрзалізниці додають, що з початку 2018 року через інтернет-сервіси пасажири придбали понад 14 мільйонів квитків – майже 50 % від загального продажу.