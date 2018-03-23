"Укрзалізниця" призначила ще чотири додаткові поїзди на Великдень

Під час великодніх свят Укрзалізниця призначила ще 4 додаткових поїзди. Вони курсуватимуть на популярних напрямках Харків – Ужгород, Черкаси – Львів, Дніпро – Одеса та Костянтинівка – Одеса.

Про це повідомляється на сайті "Укрзалізниці".

Поїзд № 235 Ужгород – Харків курсуватиме 4 квітня, відправлення з Ужгорода о 18:00 та прибуття до Харкова наступного дня о 19:30.

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Поїзд № 191/192 Київ – Львів курсуватиме 6, 7 та 9 квітня з відправлення з Києва о 08:03 та прибуттям до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 11:58 та прибуватиме до Києва о 21:46.

Поїзд № 243/244 Київ – Львів здійснить рейси 7 та 10 квітня. Відправлення з Києва о 05:27 та прибуття до Львова о 14:20. У зворотному напрямку відправлення о 09:40 та прибуття о 19:05.

Поїзд № 197/198 Київ – Ковель вирушить у рейси 7 та 9 квітня. Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.

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Також призначені поїзди на додаткові рейси:

Поїзд № 63 Дніпро – Одеса здійснить додаткові рейси 6, 8, 10 квітня, зворотно 7 та 9 квітня. Відправлення з Дніпра о 19:37 та прибуття до Одеси о 06:38. Відправлення з Одеси о 21:54 та прибуття до Дніпра о 08:50.

Поїзд № 92 Костянтинівка – Одеса здійснить додаткові рейси 5, 7, 9 квітня та зворотно 4, 6, 8, 10 квітня. Відправлення з Костянтинівки о 15:30 та прибуття до Одеси о 08:04, з Одеси поїзд вирушить о 13:28 та прибуде до Костянтинівки о 05:40.

Поїзд № 95 Черкаси – Львів здійснить додатковий рейс 8 квітня та зворотно 9 квітня. Відправлення з Черкас о 19:23 та прибуття до Львова о 10:45. Відправлення зі Львова о 12:50 та прибуття до Черкас о 4:16.

Поїзд № 787/788 Харків – Костянтинівка 9 квітня вирушить з Харкова о 19:03 та прибуде до Костянтинівки о 23:30. У зворотному напрямку поїзд вирушить 10 квітня о 05:00 та прибуде до Харкова о 09:50.