Ультиматум для Росії, 100-відсоткові мита і критика Путіна: резонансні заяви Трампа
Увечері 14 липня Дональд Трамп зробив низку важливих заяв щодо війни в Україні. Він розкритикував Путіна та поставив росіянам умову. 24 Канал зібрав усі деталі.
Цікаво, що цього дня в Україну завітав Кіт Келлог. А під час заяв американського президента тривога дісталася вже Київщини, там уже працювала ППО.
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Що сказав Трамп про Україну та Росію 14 липня?
Імовірно, тарифи торкнуться не тільки Росії, але і її торговельних партнерів. Водночас Трамп не впевнений, що законопроєкт щодо санкцій проти Росії потрібен. Трамп заявив, що Україна отримає озброєння на мільярди доларів. Ще однією заявою Трампа щодо Путіна стала така: "Німеччина та інші країни хочуть зайти дуже далеко щодо війни в Україні. Путіну потрібно рятувати свою економіку і свою країну". Путін – крутий хлопець. Він обдурив багатьох людей. Клінтона, Буша, Обаму, Байдена, але не мене, Та на запитання, як далеко він готовий зайти, якщо найближчими днями знову будуть обстріли, Трамп не відповів. Про бажання Києва до миру заговорив Марк Рютте. Американський президент відповів, що погоджується. "Багато людей гинуть через те, що можна вирішити", – додав він. "Ви хочете, щоб Україна мала те, що їй потрібно, але ви хочете, щоб європейці платили за це – цілком логічно", – сказав держсекретар НАТО. Це "Петріот", це все. Вони дуже скоро прибудуть в Україну. Деякі прибудуть протягом декількох днів, Судячи з контексту, мова про перекидання цього ППО з іншої країни. США витратили на війну в Україні близько 350 мільярдів доларів і "хочуть, щоб вона закінчилася". Сьогодні ми уклали угоду, згідно з якою ми постачатимемо їм зброю, а вони платитимуть за неї. США не будуть робити жодних платежів. Ми не купуємо її, але ми її вироблятимемо, а вони платитимуть за неї. Водночас серед заяв Трампа пролунали слова "НАТО заплатить за все, США не платитимуть". Імовірно, детальніше про домовленості повідомлять пізніше. Лідер США зауважив: чув багато балачок Путіна про мир, але щойно він кладе слухавку після розмови з диктатором, як по Україні знову летять ракети. Я приходжу додому і кажу дружині, що говорив з Путіним і в нас була чудова розмова. Вона каже: "Та невже? Ще одне місто обстріляли", Я дуже незадоволений Росією... Ми запровадимо вторинні тарифи, якщо не укладемо угоду протягом 50 днів, це дуже просто. І тарифи будуть щонайменше 100%. Трамп зустрівся з Марком Рютте в Білому домі та зробив резонансні заяви щодо Росії.
"Путін має рятувати свою країну"
"Путін надурив багатьох, але не мене"
– сказав Трамп.
Трамп згоден, що Україна хоче миру
Рютте підтримав ідею Трампа про сплату за зброю
17 ЗРК Patriot готують до відправки в Україну
– повідомив Трамп.
США та НАТО досягли домовленості про постачання зброї Україні. Наша держава платитиме за зброю
Путін тільки базікає про мир
– уточнив Трамп.
Якщо мирної угоди не буде протягом 50 днів, на Росію чекають величезні мита
Імовірно, тарифи торкнуться не тільки Росії, але і її торговельних партнерів.
Водночас Трамп не впевнений, що законопроєкт щодо санкцій проти Росії потрібен.
Трамп заявив, що Україна отримає озброєння на мільярди доларів.
Ще однією заявою Трампа щодо Путіна стала така: "Німеччина та інші країни хочуть зайти дуже далеко щодо війни в Україні. Путіну потрібно рятувати свою економіку і свою країну".
Путін – крутий хлопець. Він обдурив багатьох людей. Клінтона, Буша, Обаму, Байдена, але не мене,
Та на запитання, як далеко він готовий зайти, якщо найближчими днями знову будуть обстріли, Трамп не відповів.
Про бажання Києва до миру заговорив Марк Рютте. Американський президент відповів, що погоджується.
"Багато людей гинуть через те, що можна вирішити", – додав він.
"Ви хочете, щоб Україна мала те, що їй потрібно, але ви хочете, щоб європейці платили за це – цілком логічно", – сказав держсекретар НАТО.
Це "Петріот", це все. Вони дуже скоро прибудуть в Україну. Деякі прибудуть протягом декількох днів,
Судячи з контексту, мова про перекидання цього ППО з іншої країни.
США витратили на війну в Україні близько 350 мільярдів доларів і "хочуть, щоб вона закінчилася".
Сьогодні ми уклали угоду, згідно з якою ми постачатимемо їм зброю, а вони платитимуть за неї. США не будуть робити жодних платежів. Ми не купуємо її, але ми її вироблятимемо, а вони платитимуть за неї.
Водночас серед заяв Трампа пролунали слова "НАТО заплатить за все, США не платитимуть". Імовірно, детальніше про домовленості повідомлять пізніше.
Лідер США зауважив: чув багато балачок Путіна про мир, але щойно він кладе слухавку після розмови з диктатором, як по Україні знову летять ракети.
Я приходжу додому і кажу дружині, що говорив з Путіним і в нас була чудова розмова. Вона каже: "Та невже? Ще одне місто обстріляли",
Я дуже незадоволений Росією... Ми запровадимо вторинні тарифи, якщо не укладемо угоду протягом 50 днів, це дуже просто. І тарифи будуть щонайменше 100%.
Трамп зустрівся з Марком Рютте в Білому домі та зробив резонансні заяви щодо Росії.