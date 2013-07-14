Ультиматум для Росії, 100-відсоткові мита і критика Путіна: резонансні заяви Трампа

Увечері 14 липня Дональд Трамп зробив низку важливих заяв щодо війни в Україні. Він розкритикував Путіна та поставив росіянам умову. 24 Канал зібрав усі деталі.

Цікаво, що цього дня в Україну завітав Кіт Келлог. А під час заяв американського президента тривога дісталася вже Київщини, там уже працювала ППО.

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Що сказав Трамп про Україну та Росію 14 липня?