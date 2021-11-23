Улюблена мова Вашингтона, – Кремль про американські санкції проти "Північного потоку-2"
Джерело:24 канал
У Москві вже відреагували на американські сакції проти "Північного потоку-2". Там вважають їх незаконними й неправильними.
У Кремлі негативно ставляться до обмежень Вашингтона. Про це речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив російським ЗМІ.
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"Улюблена мова Вашингтона"
Пєсков заявив, що санкції є неправильним кроком на тлі спроб США розвивати діалог із Росією. Мовляв, це продовження санкційної мови, від якої завзято не хоче відмовлятися Вашингтон.
Улюблена мова Вашингтона,
– сказав прессекретар.
Що відомо про нові санкції США
У Держдепі США оголосили про запровадження санкції проти "Північного потоку-2".
Обмеження наклали на 2 судна, які прокладають кремлівський трубопровід, а також на компанію Transadria Ltd, що бере участь у проєкті. Одне із суден, Marlin, "ідентифікують як конфісковану власність".
Останні новини про "Північний потік-2"
- Росія стверджує, що 8 листопада добудувала "Північний потік-2".
- Однак перед запуском російський трубопровід має отримати відповідні сертифікати в Євросоюзі. Наприклад, має бути дотримана норма, що компанія, яка транспортує газ, не може його видобувати та постачати його.
- "Нафтогаз" 18 жовтня подав заявку на участь у консультаціях зі сертифікації "Північного потоку-2". Німецький регулятор 15 листопада схвалив участь компанії.
- Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький закликав Німеччину зупинити процедуру запуску газопроводу "Північний потік-2", якщо вона хоче "працювати на світ".