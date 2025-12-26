26 грудня, 12:24
В Умані після ракетної атаки є постраждалі, серед яких – діти
Основні тези
- 26 грудня вранці Росія вдарила ракетою по Умані.
- Постраждали люди, серед них – діти.
Вранці 26 грудня Росія завдала ракетного удару по Умані. Відомо про руйнування та поранених.
Близько 11:32 в Умані чули вибухи. Перед цим Повітряні сили попереджали про повітряну ціль на Черкащині, передає 24 Канал.
Які наслідки удару по Умані?
За словами очільника ОВА Ігоря Табурця, шість людей отримали поранення. Серед них – двоє дітей.
Також є руйнації житлової інфраструктури. На місці працюють усі необхідні служби, медики допомагають потерпілим.