Ще одне обличчя війни: хлопчик плаче за братом та сестрою, яких вбила Росія – щемливе фото

Російські терористичні війська 28 квітня завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Умані. Внаслідок цього загинули 23 людини, з яких шестеро – діти.

Серед загиблих дітей були 11-річна Софійка Шульга та її брат – 17-річний Кирило Писарєв. Вони загинули майже одразу, адже їхня квартира розташовувалась на 8 поверсі.

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Росія вже вдруге зруйнувала життя сім'ї

Відомо, що родина переїхала до Умані з Луганської області. На щастя, під час ракетного удару змогли врятуватись батьки та молодший братик, 6-річний Михайлик.

Фото з маленьким хлопчиком, який оплакує своїх рідних, вкотре доводить, що в окупантів немає ні каплі людяності. Їхня мета – не завоювання територій, а знищення українського народу.

6-річний Михайлик оплакує своїх братика і сестричку / Фото з телеграму "Лачен пише"

Софію і Кирила поховали 28 квітня. Прощання відбулось у храмі Пресвятої Богородиці "Скоропослушниця".

Прощання з Софією і Кирилом: дивіться відео

Додамо, що у ніч проти 28 квітня Росія вбила ще 4 дітей:

Уляна Тройчук – 8 років. Загинула з батьком Романом, його дружиною Антоніною та бабусею. Дівчинку поховали 30 квітня.

Іван Одайський – 1,5 року. Загинув з мамою 28-річною Альоною Одайською.

Олексій Лисак – 16 років.

Аліна Барченко – 10 років. Сестра Олексія Лисака. Діти загинули з мамою Ірою, бабусею та тіткою.

Що відомо про ракетний удар по Умані