Він не зупиниться, – Зеленський назвав заяви Путіна про мир "ультимативними"

Володимир Зеленський заявив, що "пропозиція" Путіна щодо припинення вогню є ультиматумом, якому не можна довіряти. Президент також порівняв російського диктатора із Гітлером.

Путін не зупинить наступ на Україну, навіть якщо його вимоги про припинення вогню будуть виконані. Таке переконання висловив Зеленський, виступаючи перед італійським каналом новин SkyTG24 в кулуарах саміту G7.

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Зеленський відреагував на заяву Путіна

Путін запропонував Україні припинення вогню, якщо вона відмовиться від планів вступу до НАТО та виведе свої війська з чотирьох областей, віддавши їх Росії.

Президент України зазначив, що "це ультимативні послання, які нічим не відрізняються від послань минулого".

Він не зупиниться. Це те саме, що робив Гітлер (...) Ось чому ми не повинні довіряти цим повідомленням,

– додав Зеленський.

Варто зазначити, що генсек НАТО також негативно поставився до заяви Путіна. Єнс Столтенберг зазначив, що Україна не повинна виводити свої війська з власної території, вийти з окупованих українських земель має якраз Росія.

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