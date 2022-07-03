Все залежить від того, кому віддадуть наказ, – Вячорка про вступ армії Білорусі у війну

Настрій тих, хто дає команду у Мінську та настрої військових, що перебувають на українському кордоні – почасти різні. За даними, якими володіє білоруська опозиція та громадські діячі – білоруські війська не готові до входу на українську територію, вони не готові до війни.

Про це 24 каналу розповів білоруський громадський діяч та журналіст Франак Вячорка. Він також зазначив, що у випадку, якщо пролунає наказ про безпосередній напад на українську територію, багато що залежатиме від того, кому він буде даний.

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Є група солдатів, вояків сил спеціальних операцій, які можуть брати участь у російських диверсійних операціях, це такі "вірні пси" Лукашенка, які будуть йому служити,

– каже Вячорка.

Таких військових декілька сотень, цього не достатньо, аби якось суттєво вплинути на ситуацію на фронті чи кардинально змінити ситуацію. Цих вояк можуть використати у складі російських ПВК, каже білоруський журналіст.

Як стверджує Франак Вячорка, щодо танкових, артилерійських чи сил ППО конкретно Білорусі – навіть, якщо їх змусять, то буде багато випадків диверсій, саботажу і невиконання наказів.

"Серед регулярних білоруських військових також буде чимало здачі зброї та переходів на український бік", – переконаний білоруський громадський діяч.

Ми спробували порахувати кількість офіцерів, каже Вячорка, які вже відмовились виконувати злочинні накази і дійшли до висновку – декілька білоруських офіцерів вже втекли закордон. Мовиться про період лютого-березня поточного року.

Детальніше у розмові із Франаком Вячоркою про настрої у білоруській армії: дивіться відео

Білорусь "підіймає градус" навколо українських кордонів – останні новини

У Генштабі ЗСУ кажуть, що ознак того, що ворог хоче заходити в Україну з білоруського кордону наразі немає. Проте розпочалась ротація збройних сил, зокрема російські війська посилюють на кордоні сили ППО.

У МВС заявили про можливі провокації з боку Білорусі. Про це Євгеній Єнін – перший заступник голови МВС – заявив 2 липня. Він повідомив, що мовиться про залучення диверсантів.

Раніше білоруські війська відпрацьовували зведення понтонних переправ поблизу українського кордону. Основна активність білоруських військ спостерігається в Гомельській та Брестській областях.

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Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк сказав, що Україна готова до різних сценаріїв розвитку подій зі сторони Білорусі і наголосив, що українців обов'язково попередять про загрозу нового наступу, якщо така виникне.

Водночас мер Львова Андрій Садовий обговорив можливу ескалацію з боку Білорусі. Він підкреслив, що ситуація на кордоні між Україною та Білоруссю – непередбачувана. І це, з його слів, і є причиною найбільшої загрози.