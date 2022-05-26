Унаслідок нічних обстрілів Миколаївщини окупантами загинули дві людини, ще дві поранені

Миколаївська область продовжує потерпати від обстрілів російських військових. Нічні обстріли військ агресора забрали життя ще двох мирних українців.

Дві людини загинули внаслідок обстрілу Первомайського та селища Березнегувате

Збройні сили Росії обстріляли містечко Первомайське, внаслідок чого там загинула одна людина. Ще однією жертвою російських військових стала людина у Березнегуватській громаді.

Варте уваги "Брали" за планом Маріуполя: генерал-майор ЗСУ розповів, що стримало наступ росіян на Миколаїв

Росіяни вдень і вночі вели обстріли по селищу Березнегувате. Там російські удари також призвели до поранення в однієї людини.

Інша людина отримала поранення внаслідок обстрілів села Солончаки. Вогонь російських військових пошкодив 4 об'єкти соціальної та адміністративної інфраструктури у Солончаках.

У селі Котляреве внаслідок обстрілу пошкоджено магазин та житловий будинок із господарчими будівлями. У Баштанському районі росіяни знову обстріляли території Широківської громади.

Унаслідок цього пошкоджені та зруйновані житлові будинки.

До речі Росіяни підсилюють свої війська на Миколаївському й Криворізькому напрямах: готують наступ

Російські військові обстрілюють Миколаїв та область

До уваги – росіяни вдарили по Криворізькому району: перекинули вогнемети "Буратіно": дивіться відео