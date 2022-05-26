Унаслідок нічних обстрілів Миколаївщини окупантами загинули дві людини, ще дві поранені
Миколаївська область продовжує потерпати від обстрілів російських військових. Нічні обстріли військ агресора забрали життя ще двох мирних українців.
Дві людини загинули внаслідок обстрілу Первомайського та селища Березнегувате
Збройні сили Росії обстріляли містечко Первомайське, внаслідок чого там загинула одна людина. Ще однією жертвою російських військових стала людина у Березнегуватській громаді.
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Росіяни вдень і вночі вели обстріли по селищу Березнегувате. Там російські удари також призвели до поранення в однієї людини.
Інша людина отримала поранення внаслідок обстрілів села Солончаки. Вогонь російських військових пошкодив 4 об'єкти соціальної та адміністративної інфраструктури у Солончаках.
У селі Котляреве внаслідок обстрілу пошкоджено магазин та житловий будинок із господарчими будівлями. У Баштанському районі росіяни знову обстріляли території Широківської громади.
Унаслідок цього пошкоджені та зруйновані житлові будинки.
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Російські військові обстрілюють Миколаїв та область
- Збройні сили Росії постійно обстрілюють Миколаїв та область, при цьому ведуть вогонь навіть з окупованих територій Херсонської області. Через це в підрозділів протиповітряної оборони вкрай мало часу, щоб відреагувати на загрозу ракетного удару.
- Попри це ввечері 20 травня сили ППО збили над Миколаївщиною крилату ракету Х. Росіяни випустили ракету зі стратегічного бомбардувальника.
- Також 20 травня окупанти обстрілювали передмістя Миколаєва з реактивних систем залпового вогню "Смерч". Окрім того, зафіксували обстріли в Широківській громаді.
- 21 травня російські загарбники вдруге вдарили в базу будівельної компанії. Внаслідок ворожої атаки загорілася невелика заправна станція.
- Ввечері 24 травня російські військові завдали артилерійського удару по Миколаєву. Окупанти використали ракетну систему залпового вогню "Торнадо-С". У ніч проти 25 травня росіяни знову обстріляли Миколаїв зі "Смерчів".
- Унаслідок ворожих обстрілів протягом 24 травня поранення у Миколаївській області отримали 4 людини.
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