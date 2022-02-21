Унаслідок обстрілу Зайцевого загинули двоє військових, ще троє – поранені

21 лютого 2022 , 19:23
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Джерело:

Нацполіція

Російські окупаційні війська продовжують нехтувати домовленостями про припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілу Зайцевого загинули двоє бійців ЗСУ.

Окрім цього, троє українських захисників зазнали поранень. Про це повідомили у Національній поліції.

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Ще один воїн поранений у Водяному. Кваліфікація – стаття 258 ККУ (терористичний акт),
– поінформували правоохоронці.

Загострення на Донбасі: що відомо

  • Від початку поточної доби, 21 лютого, російські окупаційні війська 54 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. З них 45 – із застосування забороненого озброєння.
  • Окрім вище згаданих постраждалих військовослужбовців ЗСУ поранень зазнали ще четверо.
  • Найманці Росії також вдаються до провокацій. Бойовики підривають об'єкти інфраструктури та хаотично обстрілюють населені пункти. Передбачити, куди буде атака – неможливо.
Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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Автор: Олег Васьків