Ворог обстріляв Київ балістичними ракетами: все, що відомо про нічну атаку

У ніч на 13 грудня ворог здійснив потужну атаку на Київ, застосувавши високошвидкісні ракети - уже вдруге за останні два дні. Зафіксовано численні падіння уламків на лівому березі міста.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За словами Кличка, аварійні бригади вже працюють на місці, щоб оперативно ліквідувати пошкодження.

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Унаслідок роботи ППО у Києві загалом зафіксовано близько десятка випадків падіння уламків.

Голосіївський район : сталось падіння уламків на проїжджу частину дороги без послідуючого горіння.

: сталось падіння уламків на проїжджу частину дороги без послідуючого горіння. Дарницький район: зафіксовано загорання приватного будинку.

зафіксовано загорання приватного будинку. Деснянський район: сталось загорання на 7 поверсі 9-ти поверхового житлового будинку та 8 авто у дворі будинку. Ще на двох локаціях району, на відкритій території виявили палаючі уламки ракет.

Пошкодження у Дніпровському районі

Зафіксовано загорання приватного житлового будинку, а також падіння уламків ракети ще на 3 приватні житлові будинки без загорання. Сталося часткове руйнування будинків та допоміжних споруд.

"Внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги, сталося пошкодження водопровідної мережі", – зазначив мер.

Також Віталій Кличко повідомив, що під час нічної атаки на столицю, за попередньою інформацією, сталось падіння ракети на територію однієї з лікарень столиці.

Eвакуювали багатоквартирний будинок

В Дніпровському районі Києва, де зафіксовано пошкодження фасаду будинку та загорання на сьомому поверсі, була проведена евакуація мешканців. Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що врятовано 15 людей з них 4 дітей.

Працюють підрозділи ДСНС та бригади медиків. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Що відомо про постраждалих

За останніми даними, відомо про 34 постраждалих у Дніпровському районі столиці. 15 госпіталізували, 19 отримали допомогу медиків на місці.

Інформації стосовно загиблих немає. Усього за даними КМВА, станом на 6 ранку у Києві постраждала 51 людина, зокрема 6 дітей.

Уточнюють, що найстаршому потерпілому 80 років, наймолодшій – 5 рочків.

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