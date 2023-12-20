Вночі сили ППО працювали у багатьох областях: скільки "Шахедів" збили

У ніч на 20 грудня Росія вкотре атакувала Україну дронами-камікадзе. По "Шахедах" відпрацювала протиповітряна оборона.

Окупанти запустили 19 дронів-камікадзе. Захисники неба збили майже всі.

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Цієї ночі російські загарбники знову атакували Україну "Шахедами" з тимчасово окупованого Криму. Зокрема, мису Чауда та Балаклави.

Усього зафіксовано пуски 19 дронів, 18 з яких знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей,

– повідомили в Повітряних силах.

Очільник Дніпропетровської ОВА зазначив, що близько опівночі в Криворізькому районі знищили "Шахед". Два дрони збили на Західному напрямку, зокрема, в Хмельницькій області.

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