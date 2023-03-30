УПЦ МП не поспішає виїжджати: у Лаврі відбулась служба

Ченці УПЦ МП мають вивезти свої речі та покинути територію Києво-Печерської Лаври. Однак вони плювали на це та вирішили провести службу у храмі 30 березня.

Так, прихильники та ченці УПЦ МП не поспішають виїхати з Лаври. Вже другий день поспіль вони роблять все, щоб залишитись на території монастиря.

Важливо Я не поїду, поки всіх вас тут не похороню, – Паша "Мерседес" вибухнув погрозами

Що відбувається у Лаврі

Зранку 30 березня священники УПЦ МП проводять богослужіння у Лаврі. Вони транслюють все у своїй соцмережі в прямому ефірі. Служба ченців мала тривати до 10 ранку.

Богослужіння УПЦ МП у Лаврі 30 березня / фото з фейсбуку УПЦ

О 10 ранку на територію Києво-Печерської Лаври має прибути комісія, щоб розпочати процес передачі майна храму державі.

Що цьому передувало: останні новини