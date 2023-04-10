Історичне рішення: у Рівному припинили право користування земельними ділянками для УПЦ МП

У Рівному припинили право користування земельними ділянками УПЦ МП. Таке рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради.

Мер міста Олександр Третяк назвав це історичним моментом на духовному фронті Рівного. До речі, нещодавно у Хмельницькому та Кам'янці-Подільському також припинили право на користування земельними ділянками УПЦ МП.

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У Рівному прийняли історичне рішення

На позачерговій сесії Рівненської міської ради припинили право користування земельними ділянками на території громади, які використовує УПЦ МП. Також мерія звернулася до державних органів, згідно з компетенцією щодо заборони діяльності московського патріархату в Україні.

Третяк наголосив, що неприпустимо, щоб під час війни в Україні функціонувала церква, яка благословляє російських солдатів на вбивства українців.

Ситуація з УПЦ МП в Україні