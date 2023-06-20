Озброєні друзі чорта та борці за білу расу: в УПЦ МП готуються до битви за Лавру

Працівники РПЦ та за сумісництвом офіцери російських спецслужб, які незаконно оселилися у Києво-Печерській лаврі, не збираються покидати приміщення без провокацій та силових протистоянь. Для цього за останні кілька місяців у чоловічому монастирі активно розселяли чоловіків спортивної зовнішності, які мають навички володіння зброєю.

За даними джерел 24 Каналу у правоохоронних органах, попри існуюче рішення суду про передачу приміщень лаври у державне володіння, керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній віддав своїм підлеглим наказ підготуватися до силової протидії виселенню. Для цього до заповідника й почали завозити цілі загони професійних провокаторів.

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Із урахуванням того, що у лаврі й до цього мешкали так звані "послушники", чия "служба" полягала виключно у тренуваннях володіння зброєю, можна стверджувати про те, що ФСБшники у рясах значно посилили свої силові загони як кількісно, так і якісно.

Ченці з рушницями

Згідно з матеріалами кримінальних проваджень, які наразі розслідують правоохоронці, розселяли молодиків попи під виглядом послушників. Мовляв, нічого протизаконного, просто ще однин християнин "приїхав Богу молитися".



Довідка про заселення одного з тітушок у Києво-Печерську лавру від 25 травня 2023 / Фото джерел 24 Каналу

Майже всі такі "послушники" є постійними учасниками різноманітних хрестових походів хресних ходів, протистоянь із силовиками та проукраїнськи налаштованим населенням. Ба більше, деякі представники цього силового крила УПЦ МП є відмінними стрільцями та фахівцями з бойових мистецтв. Наприклад, "кухар" лаври Олексій Герасимчук, який у вільний від служіння час регулярно виїжджав у ліси Київщини попрактикуватися застосовувати вогнепальну зброї.



"Повар" Києво-Печерської лаври Олексій Герасимчук любить постріляти / Фото джерел 24 Каналу

Не менш цікавою для правоохоронців є постать іншого насельника лаври – Романа Кравчука. 35-річний "благочестивий та ревний християнин" за свої регулярні сповідання та причащення навіть отримав від керівництва УПЦ МП рекомендацію про зарахування у духовну семінарію.



Рекомендація про прийом Романа Кравчука до Київської духовної семінарії / Фото джерел 24 Каналу

У березні та квітні, коли братія лаври та численні проплачені активісти намагалися заблокувати доступ комісії міністерства культури до церковних приміщень, Кравчук відстоював інтереси попів та УПЦ МП.



Роман Кравчук на акції протесту проти виселення УПЦ МП з Києво-Печерської лаври / Фото пресслужби УПЦ МП

Борець за білу расу

Судячи з того, що ніяких особливо серйозних сутичок навесні не сталося, підлеглі Паші Мерседеса так і не отримали наказу на переведення протистояння у силову площину. Ймовірно, на той момент верхівка РПЦ сподівалася заблокувати своє виселення через суд. Тим не менше, не можна виключати, що найближчим часом попи таки вдадуться до масштабних провокацій. Принаймні всі засоби для цього вони, на жаль мають.

До прикладу навички Кравчука, як і багатьох інших "ченців", керівники УПЦ МП нібито планують задіяти під час "останньої битви" за святиню, і це може бути вкрай небезпечно як для правоохоронців, так і для самих парафіян, адже для створення пропагандистської картинки ФСБшники у рясах цілком здатні провести операцію під хибним прапором. При цьому сумніву в тому, чи виконають злочинний наказ ченці та адепти російського православ'я, на жаль, немає ніякого. Принаймні українські правоохоронці характеризують силове крило РПЦ в Україні як про здатних виконувати будь-які накази професіоналів.

Про це свідчать зокрема й відео з тренувань Кравчука та його поплічників, що регулярно проводилися у покинутих будівлях у Київській області.

Дивіться відео, з тренувань ченців Києво-Печерської лаври:

Судячи з численних записів та навичок володіння зброєю, вишколом прихильників УПЦ МП займалися цілком досвідчені інструктори. При цьому тренування тривали щонайменше ще за часів пандемії COVID-19, про що свідчать фотографії "послушника" з індивідуальною маскою на підборідді.



Роман Кравчук на тренуванні з помповою рушницею / Фото джерел 24 Каналу

Що ж стосується моральних якостей стрільців лаври, то по них можна з легкістю судити по відео, на якому Кравчук закликає вбивати людей за расовою ознакою.

Дивіться відео з послушником Києво-Печерської лаври із закликами до вбивства:

Наскільки великим за чисельністю та гарно озброєним є силове крило лаври, достовірно невідомо. Втім, за деякими даними, майже всі послушники та монахи мають щонайменше базову підготовку до стрілецького бою. Подібних Кравчуку "спецпризначенців", які розквартировані у келіях монастиря, можуть сягати десятків осіб, але за потреби в РПЦ здатні "мобілізувати" ще сотні псевдовірян для захисту своїх позицій у лаврі.

Без лаври руйнується вся концепція існування УПЦ МП

Судячи з того, наскільки серйозно Онуфрій та його поплічники намагаються зберегти за собою контроль над Києво-Печерською лаврою, у Москві цілком усвідомлюють, що без доступу до цієї святині існування своєї української філії буде просто неможливим. Ба більше, Гундяєв та компанія будуть позбавлені наративів, пояснюючих канонічність Російської православної церкви, адже всі ці роки вони розповідали парафіянам байки про лавру як осередок "правильної" віри.

Завдяки захопленню приміщень святині у 90-х,та інтегруватися у політичні кола та промивати мізки мільйонам людей. При цьому вся агресивна політика філії РПЦ була націлена виключно на підрив нашої державності та створенні загроз для національної безпеки.

То ж зовсім не дивно, що коли у керівництві нашої держави нарешті вирішили виселяти ворожих попів із лаври, а до УПЦ МП відправили лист про розірвання договору про користування будівлями на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", всі ворожі агенти стали на захист своїх неіснуючих прав на святиню.

Попри те, що монахи мали покинути територію лаври до 29 березня 2023 року, остаточно цього вони досі не зробили. Натомість комісія мінкульту все ж таки отримала можливість провести інвентарізацію майна у 79 об'єктах заповідника. Перевірка виявила численні порушення законних норм з боку псевдопопів. Зокрема йдеться про незаконні забудови та паплюження державного майна.

Увесь цей час питання виселення ченців із келій монастиря перебувало у підвішеному стані, однак 5 червня ФСБшникам у рясах дали три робочих дні на повне припинення користування майном заповідника. Коли ж чиновники намагалися зареєструвати акт прийому-передачі державного майна у канцелярії монастиря, священики відмовилися це зробити. То ж, судячи з усього, протистояння між Україною та ворожими агентами з хрестами на грудях добігає кінця. Втім, із урахуванням того, що поставлено на кін, навряд в УПЦ МП погодяться просто підкоритися законним вимогам та припинять антиукраїнську діяльність. Та й не дарма ж у монастир звозили "послушників-спецпризначенців".

Чи будуть виселяти ченців з Лаври силою?

За словами міністра культури Олександра Ткаченка, у випадку відмови монахів від виконання вимог, держава звертатиметься до суду для усунення перешкод заповіднику у користуванні майном. Фактично це означає, що у МКІП збираються отримати рішення служителів Феміди про примусове видворення чортів у рясах з їх улюбленого місця. Втім, під час масових протестів у березні-квітні, коли парафіяни та представники ворожої "церкви" намагалися заблокувати роботу комісії мінкульту, а також заважали поліції та СБУ потрапити на територію лаври, ніякої сили до провокаторів ніхто не задіювали. Правоохоронці лише затримували найбільш агресивних православних берсерків.

У той же ж момент секретар РНБО Олексій Данілов пояснював, що всім ворожим агентам з УПЦ МП лише те й потрібно, що створення картинки "пригнічення парафіян" для мобілізації адептів РПЦ. Натомість посадовець підкреслював, що ніхто не буде витягувати вірян силою, але держава не дозволить нікому паплюжити наші закони.

То ж, ймовірно, ніякого омріяного попами штурму лаври так і не станеться, однак і сподіватися на те, що вони не влаштують ніяких провокацій для звинувачення Україні в усіх смертних гріхах, також не варто. Оскільки без лаври УПЦ МП втратить рештки своєї легитимності, буде позбавлена шалених фінансових потоків та, що найголовніше, впливу на маси.