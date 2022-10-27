Коригувальники вогню у рясах: в СБУ розповіли, скільки підозр вручили представникам УПЦ МП

Від представників УПЦ МП не раз звучали проросійські наративи, однак з'ясувалося, що вони не лише сіяли російську пропаганду. За безпосередню допомогу Росії СБУ вручила понад 30 підозр представникам цієї церкви.

Тож хоч представники УПЦ МП можуть допомагати ворогу, СБУ розуміє ці загрози, а тому документує такі правопорушення та попереджає їх. Про це заявив виконувач обов'язків голови СБУ Василь Малюк в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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За що вручили підозри

Загалом таких підозр представникам УПЦ Московського патріархату станом на 27 жовтня налічується 33, а також відкрито 23 кримінальні провадження. Вручені вони за допомогу Росії у:

зборі інформації,

коригуванні вогню.

Як зазначив Василь Малюк, середовище УПЦ МП є ідеальним полем для функціонування ворожої резидентури. Саме тому СБУ намагається якісно відпрацьовувати цей напрямок.

Так, загрози (від УПЦ МП – 24 канал) є. Але я буду неправий, якщо скажу, що це загроза, на яку Служба не може вплинути і вчасно задокументувати,

– розповів Малюк.

Так, в.о. голови СБУ розповів про затримання на Вінничині священнослужителя, який агентом Кремля. В ході слідства з'ясувалося, що він був одногрупником патріарха Кирила та постійно комунікував із ФСБ через месенджери.

Доля УПЦ МП в Україні

Зазначимо, що на загрозу від УПЦ МП відреагували раніше й в Офісі Президента. Так, радник керівника ОП Михайло Подоляк переконаний, що повинен бути закон, який чітко регулюватиме подальшу долю УПЦ МП.

Громадян України, які підігрують риториці Кремля та допомагають йому, він назвав колаборантами, які повинні отримати відповідні кримінальні провадження та сидіти в тюрмі. Це стосується й представників церкви.

Питання процедурне і дуже важливе. Депутати мають напрацювати аргументований законопроєкт, який буде чітко фіксувати, що має відбуватися з УПЦ в Україні. Має бути зрозумілий законопроєкт, який чітко говорить, як у нас буде вибудовуватися релігійна вертикаль після війни вже,

– сказав Подоляк.

На думку Подоляка, Україна повинна розмежувати все, що стосується Росії в Україні, а тому й п’яті колони "мають згоріти в цій війні повністю". Не повинно бути в Україні пропагандистів Кремля незалежно від сфери їх діяльності.

Обурлива діяльність священнослужителів

На Вінничині також трапився ще один обурливий випадок з участю священнослужителя УПЦ МП. На похороні захисника України священник УПЦ МП побив хрестом отця ПЦУ за критику "московських попів", що підтримують воєнні злочини кремлівського режиму.

На Кіровоградщині ж представник УПЦ МП не раз закликав молитися за російських окупантів.

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