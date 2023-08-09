Суд визнав законним розірвання договору між Лаврою і монастирем УПЦ МП
Джерело:Міністерство культури
Господарський суд міста Києва 9 серпня визнав законним розірвання договору безоплатного користування приміщенням Нижньої Лаври. Його уклали між Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою УПЦ МП та Національним заповідником "Києво-Печерська лавра".
Міністерство культури та інформаційної політики виявило під час перевірки низку порушень договору, укладеного між УПЦ та заповідником. Вони й стали підставами до розірвання документу.
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Розірвання договору визнали законним
Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позовних вимог Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (Чоловічого монастиря) Української Православної Церкви московського патріархату.
Ця релігійна організація й надалі хотіла користуватися культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю,
– повідомили у Мінкульті.
Заповідник розірвав Договір про безоплатне користування майном зі Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою 29 березня 2023 року.
"Розірвання Договору в односторонньому порядку передбачено умовами, вказаними у ньому. Міністерство культури та інформаційної політики України вдячне суду за обʼєктивний розгляд справи та прийняте рішення в інтересах українського народу!" – наголосили у відомстві.
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Ситуація у Києво-Печерській лаврі: що відомо
- Цьогоріч у березні московський патріархат повинен був звільнити Лавру через розірвання договору оренди. Однак монахи російської церкви вирішили подати до суду. За їхніми словами, вони не збираються самовільно покидати святиню, допоки триває судовий процес.
- 6 червня у пресслужбі Української Православної Церкви московського патріархату знову почали істерити через нібито незаконні дії представників поліції. "Агентам ФСБ в рясах" не сподобалося те, що правоохоронці опломбували 69, 70 та 71 корпуси Лаври.
- Варто зауважити, що Білоруська православна церква раніше заявляла, що може прийняти монахів УПЦ МП, які мають залишити Києво-Печерську лавру. Мовляв, там ченці можуть знайти місце подальшого чернечого "подвигу".