В УПЦ МП заявили, що їм закрили доступ до печер і мощів Києво-Печерської лаври
Джерело:УПЦ МП
Українська православна церква Московського патріархату заявила, що їм закрили доступ до Ближніх та Дальніх печер Києво-Печерської лаври. Адже там працюватиме комісія.
Вона визначатиме рівень збереженості культурних цінностей. В УПЦ МП традиційно таким рішенням не задоволені та починають бідкатись, що нібито Мінкульт якось неправильно називає мощі та інші святині.
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Що заявили в УПЦ МП про печери
В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що 20 березня 2023 року їм прийшов лист від керівництва національного заповідника "Києво-Печерська лавра". У ньому мовилось, що УПЦ МП припинять доступ до:
- Ближніх та Дальніх печер;
- Хрестовоздвиженського храму;
- Аннозачатіївського храму;
- храму на честь Собору всіх преподобних Печерських (Теплого храму).
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Що цьому передувало
- На Різдво 7 січня Епіфаній вперше в історії ПЦУ проводив богослужіння в Києво-Печерській лаврі. Воно відбувалось в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Адже у Московського патріархату 1 січня закінчився договір оренди Трапезного та Успенського соборів Києво-Печерської лаври, що на території верхньої лаври.
- 10 березня в Мінкульті заявили, що монахів УПЦ МП виселяють з Лаври. Договір користування Києво-Печерською Лаврою розривається з 29 березня 2023 року.
- Це стосується усіх приміщень, які орендує УПЦ в Лаврі. Мовиться й про територію нижньої лаври, де є Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир). Саме там живуть монахи.
- У Мінкульту припускали, що монахи могли б перейти в Православну церкву України та залишитись у лаврі.
- Вже 18 березня Епіфаній звернувся до ченців та закликав їх відкинути владу Москви.