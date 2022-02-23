Уряд готує санкції проти Росії за визнання бойовиків

23 лютого 2022 , 09:51
Читать новость на русском

Джерело:

"Свобода слова" на ICTV

Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів готує пакет санкцій проти Росії. Зокрема, обмеження хочуть впровадити за визнання псевдореспублік Донбасу.

Про те, що український уряд готує санкції проти держави-агресорки за її "легітимізацію" бойовиків з окупованих частин Донбасу, в ефірі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте також Персонально проти Путіна: у Європарламенті закликали ЄС ввести нові потужні санкції

Кабмін готує санкції проти Москви

Уряд готує відповідні пропозиції в Раду з нацбезпеки й оборони. Верховна Рада 23 лютого розглядатиме відповідний пакет (санкцій проти Росії – 24 канал),
– заявив Шмигаль.

Нагадаємо, парламент України після визнання квазіреспублік схвалив постанову, в якій, зокрема, закликав відключити Росію від SWIFT

Визнання Росією бойовиків та санкції проти неї: коротко

Ознайомтеся – Сергій Фурса прокоментував санкції проти Росії: дивіться відео 

 

Автор: Наталія Пристанська