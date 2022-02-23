Уряд готує санкції проти Росії за визнання бойовиків
23 лютого 2022 , 09:51Читать новость на русском
Джерело:"Свобода слова" на ICTV
Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів готує пакет санкцій проти Росії. Зокрема, обмеження хочуть впровадити за визнання псевдореспублік Донбасу.
Про те, що український уряд готує санкції проти держави-агресорки за її "легітимізацію" бойовиків з окупованих частин Донбасу, в ефірі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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Кабмін готує санкції проти Москви
Уряд готує відповідні пропозиції в Раду з нацбезпеки й оборони. Верховна Рада 23 лютого розглядатиме відповідний пакет (санкцій проти Росії – 24 канал),
– заявив Шмигаль.
Нагадаємо, парламент України після визнання квазіреспублік схвалив постанову, в якій, зокрема, закликав відключити Росію від SWIFT.
Визнання Росією бойовиків та санкції проти неї: коротко
- Володимир Путін 21 лютого визнав бойовиків на Донбасі. На окуповані території одразу ж ввели російській війська. Щоправда, лише офіційно, адже фактично вони там перебувають вже 8 років.
- Євросоюз вже 22 лютого ввів санкції проти 351 депутата Думи, компаній та окремих росіян. Під обмеження потрапили політики, оборонний сектор, а також банки й організації, що фінансують операції Росії на Донбасі.
- Про санкції повідомили також у США. Обмеження стосуються двох банків, російського суверенного боргу, еліти та їхніх родин.
- Відреагували на дії Москви й у Великій Британії. Їхні санкції зачепили 5 російських банків і друзів очільника Кремля.
- Водночас Німеччина зупинила сертифікацію "Північного потоку-2" через дії Росії.
- Санкції ввели й інші країни, серед яких Канада, Польща.
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