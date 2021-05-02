Уряд закликав наглядову раду "Нафтогазу" продовжити працювати до обрання нової

Кабмін попросив членів нагладової ради "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових. В уряді сподіваються, що рада погодиться.

У Кабміні зазначають, що це забезпечить якісне та стале управління "Нафтогазом". Зауважимо, напередодні наглядова рада держпідприємства оголосила, що йде у відставку.

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Уряд сподівався, що Наглядова рада “Нафтогазу”, в продовження кращих практик корпоративного управління, пристане на позицію щодо подальшого виконання своїх обов’язків,

– мовиться у повідомленні Кабміну.

Додали, що уряд залишається відданим реформі корпоративного управління за стандартами ОЕСР, що має покращити управління державними підприємствами.

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