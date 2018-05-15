Уряд Нідерландів відмовився від антивірусу "Касперського": названо причину
Уряд Нідерландів відмовився від використання антивірусу від компанії "Лабораторія Касперського". Це зробили з міркувань безпеки та можливої загрози чергової кібератаки Росії.
Про це повідомив міністр безпеки і юстиції Нідерландів Фердинанд Грапперхаус в листі до парламенту, передає NOS.
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Цей запобіжний засіб, ухвалений з точки зору національної безпеки,
– наголосив Грапперхаус.
Також міністр додав, що компанії, які займаються питаннями захисту, також повинні припинити використання програм "Касперського", адже компанія підпорядковується російському законодавству і її можуть зобов'язати підкоритися інтересам російських розвідувальних служб. Він також зауважив, що у Росії є наступальна кібер-програма, яка в тому числі націлена на Нідерланди.
Варто зазначити, що в Нідерландах не було конкретних випадків зловживання з боку російської компанії, але такого сценарію не можна виключати в майбутньому.
Уряд дійшов висновку, що ризик кібершпіонажу і саботажу через антивірусне програмне забезпечення "Касперського" існує,
– підкреслив Грапперхаус.
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Вжиті заходи стосуються тільки антивірусного програмного забезпечення Kasperky Lab, але не зачіпають інших продуктів або послуг компанії.