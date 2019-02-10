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      Уряд повинен увійти в реальний світ: тисячі людей вийшли на протести у Римі

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      Уряд повинен увійти в реальний світ: сотні тисяч людей вийшли на протести у Римі
      Уряд повинен увійти в реальний світ: сотні тисяч людей вийшли на протести у Римі / Фото з відкритих джерел

      На вулиці Риму вийшли десятки тисяч людей. Вони протестують проти курсу популістського уряду Італії.

      Кілька профспілок закликали до протесту, щоб привернути увагу до нерівності, безробіття та расизму уряду, який прийшов до влади минулого року, пише DPA.

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      Офіційних даних щодо кількості учасників мітингу не було. Проте місцеві ЗМІ зазначили, що на вулиці вийшли близько 200 тисяч осіб.

      Уряд повинен вийти зі своєї віртуальної реальності і увійти в реальний світ,
      – сказала Аннамарія Фурлан, голова італійської конфедерації профспілок.

      До слова, за останні 4 роки – це найбільша подібна демонстрація в Італії.

      У чому звинувачують італійський уряд? У надто малих інвестиціях для підтримки економіки.Протестувальники вважають недостатніми заходи запланованої пенсійної реформи. Також профспілки переконані, що запровадження базового доходу не допоможе боротися з бідністю та безробіттям у країні.

      За офіційними даними ВВП Італії знизився на 0,2% у четвертому кварталі 2018 року. Це означає, що економіка технічно пішла в рецесію з двома послідовними кварталами негативного зростання після зниження ВВП на 0,1% у липні–вересні.

      Востаннє Італія була в рецесії п'ять років тому. Падіння, яке закінчилося на початку 2013 року, розпочалося у середині 2011 року.

       

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      Теги: Новини політики Протести
      Джерело: 24 Канал
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