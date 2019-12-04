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      Уряд проведе аудит "Нафтогазу"

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      Кабмін проведе аудит "Нафтогазу" / news.dtkt.ua

      Кабмін прийняв рішення провести аудиторську перевірку "Нафтогазу". Нардеп Олексій Гончаренко опублікував розпорядження про призначення перевірки.

      Про це нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, який був присутній на засіданні уряду, повідомив у фейсбуці.

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      Він також опублікував розпорядження про призначення перевірки.

      "Призначити товариство з обмеженою відповідальністю "Делойт енд Туш Юкрейнінан сервісез компані" суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" на 2019 – 2020 роки, – йдеться в оприлюдненому розпорядженні.

      Я поставив питання Гончаруку з приводу того чи будуть міняти керівництво Нафтогазу? Прем'єр-міністр заявив, що політичного рішення на зміну керівництва Нафтогазу немає. Тому, Коболєв буде працювати до кінця свого контракту,
       – написав Гончаренко.

      Що говорили про зміну керівництва "Нафтогазу"

      Раніше міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що уряд ухвалив рішення змінити керівництво державних енергетичних компаній, зокрема "Нафтогазу".  Його слова спростував міністр економіки Тимофій Милованов, заявивши, що Кабмін найближчим часом не планує жодних змін щодо керівництва та наглядової ради компанії.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Олексій Гончаренко Новини політики Тимофій Милованов Нафтогаз Олексій Оржель
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