12:57
29 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Уряд закінчив роботу над змінами до держбюджету: що відомо

      - Читать новость на русском
      Шмигаль розповів про попередні зміни до бюджету / ua-news.liga.net

      Кабінет Міністрів завершив попередню роботу над змінами до держбюджету. Прем’єр-міністр запевняє, що видатки на інфраструктуру, культуру й освіту зберегли.

      Це був складний процес, але саме цього вимагають складні часи. Написав у телеграмі прем’єр Денис Шмигаль.

      Читайте також Кожен тиждень – надзвичайно дорогий: скільки втратить Україна за час карантину

      Незважаючи ні на що, видатки на інфраструктуру і розвиток, культуру й освіту – збережені, 
      зазначив Шмигаль.

      За його словами, гроші зі Стабілізаційного фонду йтимуть на людей.

      На що саме їх витратять:

      • ️додаткові виплати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо залучені в боротьбі з коронавірусом;
      • ️грошову допомогу пенсіонерам;
      • ️виплати українцям, які через поширення хвороби та протиепідеміологічні заходи втратили роботу;
      • ️надання фінансової допомоги українському бізнесу.

      Про деталі Шмигаль пообіцяв повідомити після затвердження проєкту змін до бюджету урядом.

      Що відомо про можливі зміни до бюджету

      Раніше у Мінфіні підготували низку законопроєктів про зміни до державного бюджету на 2020 рік. Уряд планує створити Стабілізаційний фонд розміром 124 мільярди гривень для боротьби з поширенням коронавірусу. Однак більшість депутатів цим незадоволені.

      Їх насторожує те, що грошами планує розпоряджатиметься лише Кабмін, а це завжди корупційний ризик. Окрім цього, уряд хоче економити на важливих сферах життя країни:

      • повністю урізати програми розвитку освіти;
      • скасувати підтримку національного кінематографа, театрів, Українського інституту книги;
      • зменшити фінансування дорожніх робіт майже на 8 мільярдів гривень;
      • урізати витрати на спорт, включаючи осіб з інвалідністю;
      • скоротити бюджет Міністерства розвитку громад і територій.

      урізання бюджету
      Урізання бюджету / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Медицина Пенсія Новини культури Освіта Бюджет Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 10:34 Залишайтеся вдома: прем’єр Британії надіслав листа кожній родині
      Новини світу 3745
      сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 28 березня: захворіла нардеп Скороход, в Італії – понад 10 тисяч жертв
      Новини України 15978
      сьогодні , 10:00 Квітка Цісик – душа України: біографія відомої співачки
      Новини культури 3691
      сьогодні , 11:17 Українська легенда за океаном: найкращі пісні Квітки Цісик
      Новини культури 15242
      сьогодні , 09:01 Головні новини 28 березня: коронавірус у Скороход, зміни у керівництві ЗСУ
      Головні новини 4500
      сьогодні , 06:40 Лукашенко назвав неочікувані ліки проти коронавірусу: відео
      Новини світу 15027
      сьогодні , 10:27 Коронавірус в Україні: заразилися 418 людей
      Лікування 130265
      сьогодні , 10:59 В Україні від коронавірусу померли 9 людей: перелік областей
      Лікування 22654
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 12:15 Голос пропаганди з Німеччини, або Бундестаг проти антиросійських санкцій
      Олександр Коваленко
      28 березня , 23:59 Чи впорається українська економіка в час карантину: Гончарук прокоментував дії нового уряду
      Олена Трибушна
      27 березня , 18:41 Вплив коронавірусу: дизайнери вигадали пристосування, щоб не торкатись дверних ручок – фото
      Ростислав Струтинський
      Залиште відгук