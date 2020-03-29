Уряд закінчив роботу над змінами до держбюджету: що відомо
Кабінет Міністрів завершив попередню роботу над змінами до держбюджету. Прем’єр-міністр запевняє, що видатки на інфраструктуру, культуру й освіту зберегли.
Це був складний процес, але саме цього вимагають складні часи. Написав у телеграмі прем’єр Денис Шмигаль.
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Незважаючи ні на що, видатки на інфраструктуру і розвиток, культуру й освіту – збережені,
– зазначив Шмигаль.
За його словами, гроші зі Стабілізаційного фонду йтимуть на людей.
На що саме їх витратять:
- ️додаткові виплати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо залучені в боротьбі з коронавірусом;
- ️грошову допомогу пенсіонерам;
- ️виплати українцям, які через поширення хвороби та протиепідеміологічні заходи втратили роботу;
- ️надання фінансової допомоги українському бізнесу.
Про деталі Шмигаль пообіцяв повідомити після затвердження проєкту змін до бюджету урядом.
Що відомо про можливі зміни до бюджету
Раніше у Мінфіні підготували низку законопроєктів про зміни до державного бюджету на 2020 рік. Уряд планує створити Стабілізаційний фонд розміром 124 мільярди гривень для боротьби з поширенням коронавірусу. Однак більшість депутатів цим незадоволені.
Їх насторожує те, що грошами планує розпоряджатиметься лише Кабмін, а це завжди корупційний ризик. Окрім цього, уряд хоче економити на важливих сферах життя країни:
- повністю урізати програми розвитку освіти;
- скасувати підтримку національного кінематографа, театрів, Українського інституту книги;
- зменшити фінансування дорожніх робіт майже на 8 мільярдів гривень;
- урізати витрати на спорт, включаючи осіб з інвалідністю;
- скоротити бюджет Міністерства розвитку громад і територій.
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