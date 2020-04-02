Уряд заборонив до 1 липня експортувати гречку
Кабінет Міністрів запровадив квоти на експорт гречки. Продавати крупу за кордон заборонили до 1 липня.
Рішення про обмеження продажу гречаної крупи за кордон прийняли на позачерговому засіданні уряду. Про це повідомили у фейсбуці Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Зверніть увагу В Україні зменшився ажіотаж на продукти: наскільки зросли запаси продовольства – інфографіка
Постановою запроваджується тимчасовий – до 1 липня 2020 року – режим ліцензування та квотування експорту гречки та зерна гречки лущеного,
– йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що уряд встановив нульовий обсяг квоти для зазначених товарів. Заборона на експорт гречки є тимчасовим заходом. Це потрібно для захисту внутрішнього ринку.
Свої кордони для експорту гречки вже тимчасово закрили Білорусь, Росія та Казахстан.
У Мінекономіки також запевняють, що наразі ситуація на українському ринку – стабільна. Уряд весь час перебуває у діалозі з виробниками та рітейлерами.
"Україна вестиме переговори з головними країнами-виробниками щодо зняття заборон з метою підтримання міжнародної продовольчої безпеки та відновлення нормальних умов міжнародної торгівлі", – додали у міністерстві.
Крім того, відомство звертатиметься до аграрних підприємств України з проханням збільшувати посівні площі під гречкою.
Зверніть увагу! Запаси гречки в магазинах України станом на 1 квітня у порівнянні з попереднім тижнем зросли на 36%.
Читайте також
-
Поширення коронавірусу у світі – захворіло вже понад мільйон людей: карта онлайнсьогодні , 21:16
-
"Слуги народу" починають показувати зуби, або Хто протистоїть Зеленськомусьогодні , 17:05
-
Кількість оштрафованих за порушення карантину в рази перевищує число хворих на коронавіруссьогодні , 18:42
-
Ми тільки входимо в кризу, буде запит на сильну руку, – соціологсьогодні , 18:38
-
У Збройних силах зафіксували вже два випадки захворювання на коронавіруссьогодні , 19:23
-
У ДБР знову кажуть, що хочуть скасування закону про амністію майданівцівсьогодні , 14:58