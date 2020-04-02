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      Уряд заборонив до 1 липня експортувати гречку

      - Читать новость на русском
      Уряд заборонив до 1 липня експортувати гречку / agropolit.com

      Кабінет Міністрів запровадив квоти на експорт гречки. Продавати крупу за кордон заборонили до 1 липня.

      Рішення про обмеження продажу гречаної крупи за кордон прийняли на позачерговому засіданні уряду. Про це повідомили у фейсбуці Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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      Постановою запроваджується тимчасовий – до 1 липня 2020 року – режим ліцензування та квотування експорту гречки та зерна гречки лущеного,
      – йдеться у повідомленні.

      У відомстві додали, що уряд встановив нульовий обсяг квоти для зазначених товарів. Заборона на експорт гречки є тимчасовим заходом. Це потрібно для захисту внутрішнього ринку.

      Свої кордони для експорту гречки вже тимчасово закрили Білорусь, Росія та Казахстан.

      У Мінекономіки також запевняють, що наразі ситуація на українському ринку – стабільна. Уряд весь час перебуває у діалозі з виробниками та рітейлерами.

      "Україна вестиме переговори з головними країнами-виробниками щодо зняття заборон з метою підтримання міжнародної продовольчої безпеки та відновлення нормальних умов міжнародної торгівлі", – додали у міністерстві. 

      Крім того, відомство звертатиметься до аграрних підприємств України з проханням збільшувати посівні площі під гречкою.

      Зверніть увагу! Запаси гречки в магазинах України станом на 1 квітня у порівнянні з попереднім тижнем зросли на 36%.

      карантин Україна коронавірус
      Які заборони діють в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Росії Кабінет Міністрів України Міністерство економічного розвитку і торгівлі Експорт Новини Білорусі Новини Казахстану Гречка
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