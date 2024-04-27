Усе через російську атаку: у Польщі підняли у небо винищувачі
Пізно ввечері, 26 квітня, росіяни атакували територію України ракетами, зокрема "Кинджалами". Внаслідок цього Польща підійняла в небо свою авіацію.
У п'ятницю, 26 квітня, близько 23:00 у всіх областях нашої держави пролунала повітряна тривога, зокрема загрозу було оголошено для західних областей. Через це у Польщі підійняли у небо винищувачі.
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У повітряному просторі Польщі фіксують зліт авіації
Оперативне командування Збройних сил Польщі у ніч проти 27 квітня повідомило, що у повітряному просторі країни почала роботу авіація. Громадян попередили, що це може призвести до підвищення рівня шуму, зокрема у південно-східному регіоні.
Сьогодні ввечері спостерігається російська активність, у зв'язку із завдаванням ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки нашого повітряного простору,
– йдеться у повідомленні.
Останній раз Польща підіймала в повітря свою авіацію ще 11 квітня. Тоді Росія підіймала стратегічну авіацію та завдавала ударів по Україні. Під ударом опинилась енергетична інфраструктура. Ворог запустив по Україні близько 40 ракет.
Внаслідок атаки у деяких регіонах України пролунали вибухи
- Ввечері, 26 квітня, орієнтовно о 22:57 тривога пролунала для Івано-Франківської області. Вже о 23:35 кореспонденти 24 Каналу повідомили про вибухи в області. Ймовірно, це була робота протиповітряної оборони.
- Вже о 23:40 в області, на жаль, прогриміли повторні вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Зауважимо, що раніше моніторингові канали повідомляли про загрозу для Хмельницької, Тернопільської, Житомирської та Івано-Франківської областей.
- Вже близько 00:31 у Харкові пролунав потужний вибух. Повітряні Сили оголосили про ракетну небезпеку. Вже за дві хвилини місцеві повторно чули гучний звук. Згодом мер міста Ігор Терехов підтвердив російську атаку на місто.
- Додамо, що моніторингові канали повідомляли про зліт трьох бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья". У разі бойового вильоту входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону очікується розрахунково о 03:00 – 04:30.
- Тому, 24 Канал радить бути уважними до сигналів повітряних тривог. У разі оголошення небезпеки оперативно переходьте в укриття та не нехтуйте власною безпекою.