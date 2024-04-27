Усе через російську атаку: у Польщі підняли у небо винищувачі

Пізно ввечері, 26 квітня, росіяни атакували територію України ракетами, зокрема "Кинджалами". Внаслідок цього Польща підійняла в небо свою авіацію.

У п'ятницю, 26 квітня, близько 23:00 у всіх областях нашої держави пролунала повітряна тривога, зокрема загрозу було оголошено для західних областей. Через це у Польщі підійняли у небо винищувачі.

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У повітряному просторі Польщі фіксують зліт авіації

Оперативне командування Збройних сил Польщі у ніч проти 27 квітня повідомило, що у повітряному просторі країни почала роботу авіація. Громадян попередили, що це може призвести до підвищення рівня шуму, зокрема у південно-східному регіоні.

Сьогодні ввечері спостерігається російська активність, у зв'язку із завдаванням ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки нашого повітряного простору,

– йдеться у повідомленні.

Останній раз Польща підіймала в повітря свою авіацію ще 11 квітня. Тоді Росія підіймала стратегічну авіацію та завдавала ударів по Україні. Під ударом опинилась енергетична інфраструктура. Ворог запустив по Україні близько 40 ракет.

Внаслідок атаки у деяких регіонах України пролунали вибухи