Усе за методичкою: у Держдепі США вважають, що переворот в Україні може бути сценарієм Кремля
Джерело:Держдеп США
Ймовірна спроба державного перевороту в Україні може бути частиною агресії Росії. І Кремль у цьому питанні цілком здатен піти на провокації.
Про це говорив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен 30 листопада. Того дня відбувся його спільний брифінг з міністром закордонних справ Латвії Едґаром Ринкевичем у Ризі.
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"Методичку росіян" у США добре знають
Про російські війська біля кордонів України
У держсекретаря США на брифінгу запитали, чи може він щось нове сказати щодо протистояння російській загрозі.
Що я можу вам сказати, так це те, що ми багато разів бачили методички росіян. І частиною цих методичок є спроба створити й провернути так звану провокацію як виправдання того, що Росія планувала зробити весь час,
– заявив у відповідь Ентоні Блінкен.
Далі він дипломатично зауважив, що не знає, чи поточна ситуація навколо України вписується у цю методичку.
Про ймовірний держпереворот в Україні
Разом із тим Ентоні Блінкен наголосив, що США "дуже стурбовані рухами, які бачили вздовж кордону України". І додав, що зазвичай Росія такі рухи супроводжує гібридними атаками.
Ми знаємо, що Росія часто поєднує такі потуги з потугами задля внутрішньої дестабілізації країни. Це частина методички. І ми дивимося за цим дуже уважно,
– запевнив держсекретар.
Він також повідомив, що щодо цієї теми більше розповість наступного дня, 1 грудня, адже тоді США планують провести консультації зі союзниками та партнерами НАТО.
Звідки взялася інформація про переворот в Україні
- Президент України Володимир Зеленський на пресмарафоні заявив, що має інформацію про підготовку державного перевороту на початок грудня.
- Згодом Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом підготовки перевороту в Україні.
- Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поділиться з міжнародними партнерами інформацією про підготовку державного перевороту.