Усе за методичкою: у Держдепі США вважають, що переворот в Україні може бути сценарієм Кремля

Ймовірна спроба державного перевороту в Україні може бути частиною агресії Росії. І Кремль у цьому питанні цілком здатен піти на провокації.

Про це говорив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен 30 листопада. Того дня відбувся його спільний брифінг з міністром закордонних справ Латвії Едґаром Ринкевичем у Ризі.

До теми Ймовірний "держпереворот": Монастирський звернувся до українців перед 1 грудня

"Методичку росіян" у США добре знають

Про російські війська біля кордонів України

У держсекретаря США на брифінгу запитали, чи може він щось нове сказати щодо протистояння російській загрозі.

Що я можу вам сказати, так це те, що ми багато разів бачили методички росіян. І частиною цих методичок є спроба створити й провернути так звану провокацію як виправдання того, що Росія планувала зробити весь час,

– заявив у відповідь Ентоні Блінкен.

Далі він дипломатично зауважив, що не знає, чи поточна ситуація навколо України вписується у цю методичку.

Про ймовірний держпереворот в Україні

Разом із тим Ентоні Блінкен наголосив, що США "дуже стурбовані рухами, які бачили вздовж кордону України". І додав, що зазвичай Росія такі рухи супроводжує гібридними атаками.

Ми знаємо, що Росія часто поєднує такі потуги з потугами задля внутрішньої дестабілізації країни. Це частина методички. І ми дивимося за цим дуже уважно,

– запевнив держсекретар.

Він також повідомив, що щодо цієї теми більше розповість наступного дня, 1 грудня, адже тоді США планують провести консультації зі союзниками та партнерами НАТО.

Звідки взялася інформація про переворот в Україні