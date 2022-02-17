Усі екіпажі в бойовому настрої, – Зеленський на борту судна "Капітан Чусов"

17 лютого 2022 , 14:00
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Джерело:

Офіс Президента

Володимир Зеленський 17 лютого перевірив роботу морської охорони в акваторії Азовського моря. Президент вийшов у море на борту пошуково-рятувального судна "Капітан Чусов".

Зеленський перевірив морську охорону

Прикордонники розповіли главі держави про виконання завдань в Азовському морі. Морський перехід відбувся в межах поїздки Зеленського на Донбас.

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Під час переходу акваторією "Капітан Чусов" наблизилося до суден, які несуть бойове чергування. Мовиться про:

  • корабель морської охорони "Донбас",
  • малий броньований катер Військово-морських сил "Лубни".

Президент перевірив роботу морської охорони / Фото з телеграм-каналу Зеленського

 

Особовий склад суден вишикувався на верхній палубі, а президент привітав військових і подякував їм за службу.

Розпочав день в Азовському морі, на борту рятувального судна "Капітан Чусов". Зустрілися з "Донбасом" і "Лубнами". Усі екіпажі в бойовому настрої. Так тримати, хлопці,
– наголосив глава держави.

Начальник регіонального управління морської охорони Олег Костур вручив Зеленському пам'ятний знак морської охорони.

Зеленський вийшов море на судні "Капітан Чусов": відео

 

Коротко про поїздку президента на Донбас

Повний текст публікації Володимира Зеленського у телеграмі:

Розпочав день у Азовському морі, на борту рятувального судна "Капітан Чусов". Зустрілися з "Донбасом" і "Лубнами". Усі екіпажі в бойовому настрої. Так тримати, хлопці! Слава Україні!

Автор: Софія Мінджоса