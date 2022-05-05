Усі злочини матимуть відповідь – і юридичну, і на полі бою, – Зеленський про обстріли 4 травня

Президент Володимир Зеленський запевнив, що всі росіяни, які вчиняли злочини в Україні, будуть покарані. На них чекає і юридична відповідальність, і на полі бою.

Зеленський заявив це у своєму щоденному відеозверненні. Він прокоментував ракетні удари, які Росія завдала по українських містах.

До речі Про Маріуполь і неприпустимі слова Лаврова: Зеленський поспілкувався з прем'єром Ізраїлю

Президент відзначив, що російські загарбники вдарили по Дніпру, Миколаєву, Одесі, Запоріжжю, по містах Донбасу та інших регіонів.

Всі ці злочини отримають належну відповідь. Як юридичну, так і цілком практичну – на полі бою,

– наголосив глава держави.

Він додав, що обговорює з міжнародною спільнотою, як притягнути до відповідальності усіх воєнних злочинців. Зокрема, кожного російського військового і кожного командира, які вбивали, катували і знущались з людей.

Вибухи в містах

Ввечері 4 травня по всій Україні двічі оголошували повітряну тривогу. Російські окупанти запустили ракети по низці областей.

Наприклад, вони завдали двох ракетних ударів по Дніпру. Одна поцілила в залізничну інфраструктуру, а іншу збили ППО. Ударна хвиля від удару першої була настільки потужною, що у будівлях поруч повибивало шибки.

На Кіровоградщині ракета влучила в інфраструктурний об'єкт, він за межами Кропивницького. На місці працюють спеціалісти, але деталей поки не кажуть.

У Миколаєві люди теж чули звуки потужних вибухів. Мер Олександр Сенкевич підтвердив удари, однак поки деталей не озвучив.

Також сили ППО збили ракету на Київщині. Її уламки впали у полі поблизу села Требухів, що біля Броварів. Люди не постраждали. Жоден будинок теж не був пошкоджений.

Звуки вибухів ввечері чули також в Одесі та Запоріжжі. Однак поки інформацію про удари не підтверджували. Ймовірно, спрацювала ППО.

Нагадаємо, що влада наполегливо рекомендує не ігнорувати повітряну тривогу. Коли лунають сирени, обов'язково треба йти в укриття. Якщо такої змоги нема, потрібно хоча б дотримуватись правила двох стін.

До слова, через удари по залізниці затримуються 20 потягів. Деякі – на понад 11 годин.

Дивіться більше – нічне звернення Зеленського за 4 травня: