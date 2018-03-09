Усик виграє у Гассієва, – екс-чемпіон WBA

Фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим закінчиться перемогою Сашка.

Таку думку висловив екс-чемпіон світу за версією WBA В'ячеслав Сенченко, передає Іsport.ua.

"У бою Усик – Гассієв мій фаворит, звичайно ж, Олександр. Я спочатку вважав, що він виграє суперсерію, і зараз про це говорю. Бій буде непростим, дуже багато буде залежати від тактики і від підготовки обох боксерів. Багато нюансів, які вирішать результат поєдинку. Але я сподіваюся, що Усик набере свою кращу форму до фіналу і переможе в ньому", – переконаний Сенченко.

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Та попри це, екс-чемпіон додав, що Гассієва не варто не дооцінювати – останній бій росіянина показав, що у нього є план на поєдинок, він явно не однотипний (лише нападник, – "24") боксер.

Це означає, що у нього є план на бій, він може працювати як першим планом, так і другим. А це говорить про те, що це боксер високого рівня,

– пояснив Сенченко.

Окрім того, у Гассієва важкі удари, то Усику в бою не варто лише обмінюватись ударами чи приймати в блок.

Нагадаємо, вирішальний бій WBSS відбудеться 11 травня в мегаполісі Джидда – економічній столиці Саудівської Аравії, розташованої на березі Червоного моря, неподалік від Мекки.



Російський боксер Мурат Гассієв вважає свого опонента у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) українського чемпіона за версіями WBO і WBC Олександра Усика дуже сильним спортсменом.