Усім в укриття: у Миколаєві пролунали потужні вибухи, Херсон – під масованим обстрілом

Російські окупанти не припиняють атакувати мирні українські міста. Ввечері 27 вересня потужні вибухи пролунали у Миколаєві.

У жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу, закликає 24 Канал. Адже внаслідок ворожих обстрілів часто гинуть та зазнають поранень саме цивільні.

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У Миколаєві чули вибухи

О 20:20 у Повітряних силах повідомили про загрозу ворожого обстрілу на Миколаївщині.

Увага! Миколаївська область – ракетна небезпека!

– мовиться у повідомленні.

Вже через годину в обласному центрі пролунали потужні вибухи. Наразі невідомо, що саме це було – прильоти чи звуки роботи ППО.

"Нічого не знімаємо. Не пишемо місця. Вся інформація – з офіційних джерел", – написав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Херсон – під масованим обстрілом

Станом на 22:00 повітряна тривога продовжує тривати у Миколаївській, Кіровоградській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

У Повітряних силах ЗСУ о 21:21 повідомили про ворожі дрони на Херсонщині.

"Увага! Херсонська область – ударні БпЛА типу Shahed курсом на Миколаївську область!" – мовиться у повідомленні.

Через пів години очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін попередив херсонців про небезпеку.

Увага! Херсон – під масованим обстрілом. Також фіксуємо активність ворожої авіації у повітряному просторі Херсонщини! Ймовірні ракетні удари! Перебувайте в укриттях до завершення повітряної тривоги!

– заявив Прокудін.