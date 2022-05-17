Ускладнили втечу з окупації: росіяни випускають маріупольців лише за перепустками

17 травня 2022 , 09:25
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Джерело:

телеграм Петра Андрющенка

Російські загарбники роблять усе можливе для того, щоб маріупольці не могли вибратися з-під окупації. Тепер для виїзду з міста необхідно мати перепуску, яку отримати не так уже й просто.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він наголосив, що окупанти у місті посилили контррозвідувальні заходи.

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Виїхати з Маріуполя можна лише за наявності перепустки

Тож тепер ті, хто планують покинути Маріуполь, повинні мати з собою перепустку. Вона й дозволяє виїхати за межі міста. А найскладніше те, що отримати відповідний документ можна лише в одному місці.

Видають перепустки для виїзду з Маріуполя за адресою вулиця Трамвайна, 10.


Виїхати з Маріуполя можна лише за наявності перепустки / Скриншот карти

Петро Андрющенко додав, що щодня утворюється черга до 5 тисяч автомобілів. І вона, ясна річ, рухається надзвичайно повільно. А сама видача перепусток спрямована на те, щоб мешканці якщо й мали можливість вибратися, то змушені були очікувати ще довше.

Містяни намагаються вирватись будь-якими шляхами, але створені росіянами умови все більше та суворіше блокують усі процеси,
– підкреслює Андрющенко.

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Важливо! У Генштабі зазначили, що захисники Маріуполя виконали надзвичайно складне, але потрібне для України завдання. Вони упродовж 82 днів не дозволили Росії на інші напрямки перекинути близько 20 тисяч своїх військових.

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Автор: Назарій Лазур