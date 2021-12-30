Успіх Путіна сумнівний, – дослідник про тему "Північного потоку-2" у розмові з Байденом
Джерело:24 канал
Тему "Північного потоку-2" можуть обговорювати під час телефонної розмови Володимира Путіна та Джо Байдена. Проте сумнівно, що очільник Кремля матиме успіх.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. За його словами, тема російського газопроводу все ж буде наявна під час дзвінку.
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Краєв: Тему "Північного потоку-2" порушуватимуть
На думку Краєва, очільник Кремля відкрито не порушує енергетичні питання останні декілька переговорів. Президент країни-агресорки навіть готовий говорити про ядерну угоду з Іраном, але не порушувати питання енергетики.
Питання "Північного потоку-2" так чи інакше порушуватимуть, але чи зможе Путін розвинути успіх поки що сумнівно,
– наголосив він.
Експерт відзначив, що питання російського газогону не озвучують, але зрозуміло, що воно там є. У росіян уже є занепокоєність, що дійсно "Північний потік-2" готовий.
Є узгодження банківської частини справи й страхування цього проєкту. Росіяни насправді розуміють, що європейські бюрократичні процедури наразі поки що грають проти них.
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"Північний потік-2": останні новини
- Першу нитку російського газогону наповнили технічним газом 18 жовтня 2021 року. Проте трубопровід не здійснив усі необхідні процедури. Другу нитку почали наповнювати 17 грудня, а завершили 29 грудня.
- Сертифікацію "Північного потоку-2" найімовірніше не затвердять на початку 2022 року. Таку заяву зробив німецький регулятор – Федеральне мережеве агентство. Однак Москва все ще сподівається на успіх процедури.
- Також німецький віцеканцлер підтримав рішення не втручатися у затвердження "Північного потоку-2". Однак він не заперечив, що проєкт можуть зупинити у випадку агресії Кремля.