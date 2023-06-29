Просунулись через потужні фортифікаційні споруди: військовий експерт розповів про бої на Півдні

Сили оборони продовжують наступальні операції одразу на трьох напрямках – Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському. Ба більше, на останньому українські бійці просунулися на 1300 метрів.

Зараз йдуть запеклі бої. Однак, коли українські бійці прорвуть лінії оборони ворога, то фронт посиплеться. Таку думку 24 Каналу висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман.

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"Маємо розуміти, що ми просунулись не по полю, а через дуже потужні фортифікаційні споруди. Якби не було цих фортифікацій та мінних полів, то просувалися б ми набагато швидше. Так, як це було під час харківської операції", – зазначив майор запасу ЗСУ.

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Наші бійці – герої

Зараз просування буде повільне, допоки Збройні Сили не вийдуть на останню лінію оборони й не подолають її. Далі за фортифікаціями залишаться лише тилові частини російських військ й резерви. Противник залучив 90% резервів, тож там не буде великої кількості росіян і техніки.

Рух буде набагато швидший, але до цього треба прийти,

– сказав Гетьман.

Високопосадовці ЗСУ кажуть, що можна зібрати потужний "кулак" й пробити лінію оборони окупантів, щоб комусь подобалось дивитися на карту. Однак це викликало б великі втрати серед наших бійців й техніки.

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"Ми так робити не будемо. Це не лобові штурми й не голлівудське кіно, як казав президент Зеленський. Ми будемо вичавлювати ворога, робити йому незворотнє й просуватися повільно, але постійно. Так, як цього потребує сучасна військова тактика", – наголосив військовий експерт.

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