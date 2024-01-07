Уся Україна червона: через що оголосили тривогу

Окупанти не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя українцям. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.

У неділю, 7 січня, близько 09:54 по всій Україні пролунали тривоги. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь, що стало причиною виття серен та усі оновлення щодо повітряної активності загарбників.

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