Уся Україна червона: через що оголосили тривогу
Окупанти не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя українцям. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.
У неділю, 7 січня, близько 09:54 по всій Україні пролунали тривоги. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь, що стало причиною виття серен та усі оновлення щодо повітряної активності загарбників.
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У Повітряних силах констатували, що на аеродромі "Моздок" окупанти підняли в небо МіГ-31К, який є носієм ракет типу "Кинджал". Додамо, що розташоване летовище в Північній Осетії. Повітряна тривога пролунала на території:
Уся Україна червона внаслідок повітряної тривоги / Карта станом на 09:54, 7 січня
У Повітряних силах констатували, що на аеродромі "Моздок" окупанти підняли в небо МіГ-31К, який є носієм ракет типу "Кинджал". Додамо, що розташоване летовище в Північній Осетії.
Повітряна тривога пролунала на території: