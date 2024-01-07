Уся Україна червона: через що оголосили тривогу

7 січня 2024, 09:56
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Окупанти не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя українцям. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.

У неділю, 7 січня, близько 09:54 по всій Україні пролунали тривоги. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь, що стало причиною виття серен та усі оновлення щодо повітряної активності загарбників.

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09:55, 07 січня

У Повітряних силах констатували, що на аеродромі "Моздок" окупанти підняли в небо МіГ-31К, який є носієм ракет типу "Кинджал". Додамо, що розташоване летовище в Північній Осетії.

09:54, 07 січня

Повітряна тривога пролунала на території:

  • Одеської;
  • Дніпропетровської;
  • Чернігівської;
  • Харківської;
  • Житомирської;
  • Полтавської;
  • Херсонської;
  • Запорізької;
  • Луганської;
  • Донецької;
  • Вінницької;
  • Миколаївської;
  • Кіровоградської;
  • Сумської;
  • Львівської;
  • Черкаської;
  • Хмельницької;
  • Волинської;
  • Рівненської;
  • Івано-Франківської;
  • Тернопільської;
  • Закарпатської;
  • Чернівецької;
  • Київської областей та у місті Києві.


Уся Україна червона внаслідок повітряної тривоги / Карта станом на 09:54, 7 січня

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак