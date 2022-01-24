Узгодили санкції: Зеленський поговорив з президентом Європейської Ради

Президент Володимир Зеленський 24 січня провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Говорили, зокрема, про безпекову ситуацію навколо нашої держави та посилення дипломатії.

Зеленський наголошував, що важливо зберегти єдність всіх членів ЄС щодо територіальної цілісності України. Наша держава не піддаватиметься на провокації, а зберігатиме спокій та витримку.

До речі Зеленський готовий до прямого діалогу з Путіним, – посол

Узгоджували санкції

Політики обговорили підготовку широкого пакету превентивних економічних, політичних та безпекових санкцій ЄС. Вони могли б стримати потенційну подальшу ескалацію.

Зеленський наголосив, що слід забезпечити стабільний розвиток економіки в умовах нинішньої безпекової ситуації. Тому президент подякував ЄС за макрофінансову допомогу – 1,2 мільярда євро.

Розробили план діалогу

Про виділення допомоги Україні заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн . Вона сподівається, що Європейська рада та Європейський парламент схвалять це рішення швидко, а потім ЄС почне виплату першого траншу в розмірі 600 мільйонів євро.

Також під час розмови скоординували позиції щодо подальшого діалогу між Україною та ЄС на 2022 рік. Невдовзі визначать дату 24 саміту Україна – ЄС.

Крім того, цього року в Києві відбудеться енергетичний бізнес-форум, у якому візьмуть участь керівництво Єврокомісії, міжнародні партнери, а також європейський та міжнародний бізнес.

Міжнародна підтримка на тлі загроз нападу Росії

США погодили для України 200 мільйонів доларів військової допомоги. У межах цієї допомоги Україна отримає зброю, яку доставили двома партіями. 22 січня – 90 тонн летальної зброї, 23 січня – 80 тонн.

Також допомогу Україні надала Велика Британія, доправивши сучасне озброєння для боротьби проти російських танків.

21 січня Канада вирішила дати Україні фінансову допомогу в розмірі 120 мільйонів доларів.

До речі – В Україну прибула перша партія військової допомоги від США: