Загинули обидва пілоти літака, що розбився в Одесі: відомі їхні імені та причина катастрофи
В Одесі 17 червня сталася авіакатастрофа. На Овідіопольській дорозі в районі ТЦ "Метро" впав легкомоторний літак. Обидва пілоти, на жаль, загинули.
Одеське видання "Думська" повідомляє, що на місце події прибули поліцейські. Вони наразі встановлюють усі обставини падіння літака.
До теми В Одесі впав легкомоторний літак, є постраждалі – фото, відео
Що відомо про загиблих та причини аварії
- Загинув командир повітряного судна, відомий льотчик-випробувач Олег Синиця. Другого пілота Юрія Жуковського у важкому стані спочатку привезли в лікарню. Згодом він помер від отриманих травм.
- Відомо, що літак злетів о 11:55, приблизно о 12:20 він впав. Одна з версій авіакатастрофи – погане самопочуття одного з пілотів.
Що відомо про авіакатастрофу літака в Одесі
- Легкомоторний літак "Дельфін" під час тренувальних польотів здійснив аварійну посадку на вулиці Аеропортівській на відстані 1 кілометра від злітної смуги.
- "Швидка" приїхала через 20 хвилин після падіння літака.
- Очевидець авіакатастрофи Олександр Ніколов сказав, що бачив момент падіння літака та навіть сам відключав двигун.
Дивіться відео з місця падіння літака в Одесі:
Що відомо про легкомоторні літаки "Дельфін"?Чотирьохмісний літак "Дельфін" – це власна розробка Одеського авіаційного заводу. Перший політ літак зробив ще в 2010 році, але залишився незатребуваним.
Наприкінці травня 2020 року завод відновив випробування літального апарату.