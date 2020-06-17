В Одесі 17 червня сталася авіакатастрофа. На Овідіопольській дорозі в районі ТЦ "Метро" впав легкомоторний літак. Обидва пілоти, на жаль, загинули.

Одеське видання "Думська" повідомляє, що на місце події прибули поліцейські. Вони наразі встановлюють усі обставини падіння літака.

До теми В Одесі впав легкомоторний літак, є постраждалі – фото, відео

Що відомо про загиблих та причини аварії

Загинув командир повітряного судна, відомий льотчик-випробувач Олег Синиця . Другого пілота Юрія Жуковського у важкому стані спочатку привезли в лікарню. Згодом він помер від отриманих травм.

. Другого пілота у важкому стані спочатку привезли в лікарню. Згодом він помер від отриманих травм. Відомо, що літак злетів о 11:55, приблизно о 12:20 він впав. Одна з версій авіакатастрофи – погане самопочуття одного з пілотів.

Що відомо про авіакатастрофу літака в Одесі

Легкомоторний літак "Дельфін" під час тренувальних польотів здійснив аварійну посадку на вулиці Аеропортівській на відстані 1 кілометра від злітної смуги.

"Швидка" приїхала через 20 хвилин після падіння літака.

Очевидець авіакатастрофи Олександр Ніколов сказав, що бачив момент падіння літака та навіть сам відключав двигун.

Дивіться відео з місця падіння літака в Одесі: