В аеропорту Лондона горів автобус: понад 100 рейсів скасували, люди пішки йшли з летовища

В аеропорту "Лондон-Станстед" скасували понад сотню рейсів і евакуювали приблизно 15 тисяч пасажирів через пожежу автобуса поблизу термінала.

Інцидент стався вдень 30 березня інформує The Independent.

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Біля одного з терміналів загорівся шатл-бас.

Terminal on fire at stansted pic.twitter.com/VvtVpYz9lY — Ed Winfield (@EdwardWinfield) 30 березня 2018 р.

Flights cancelled after shuttle bus catches fire outside Stansted Airport terminal https://t.co/bUiyBHgiE5 pic.twitter.com/UoI3otUQQY — Zesty Europe News (@zesty_europe) 31 березня 2018 р.

Автобус згорів дощенту, як з'ясувалось згодом, через несправний двигун.

Фото та відео доволі масштабної пожежі очевидці публікують у соцмережах.

View from inside the Terminal of a coach Fire at London Stansted Airport pic.twitter.com/q24f6Q4UHe — Flight Alerts (@FlightAlerts777) 30 березня 2018 р.

Через цей інцидент було скасовано понад сотню рейсів, а майже 15 тисяч пасажирів з міркувань безпеки евакуювали з летовища.

Люди зі своїм багажем пішки покидали летовище.

Remarkable footage from Stansted Airport tonight (shot by @Stevie1der2) showing passengers leaving vehicles and walking with baggage, after chaos and gridlocked traffic caused by bus fire outside main terminal. #Stansted @BBCLookEast @BBCEssex @BBCNews. pic.twitter.com/6ocFtN5WkC — Kevin Burch (@kevindburch) 30 березня 2018 р.

Аеропорт "Лондон-Станстед" розташований майже за 50 кілометрів від столиці Великобританії. Рейси із цього летовища здійснюють переважно лоукостери.

31 березня аеропорт уже відновив роботу у звичному режимі.