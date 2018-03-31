В аеропорту Лондона горів автобус: понад 100 рейсів скасували, люди пішки йшли з летовища
В аеропорту "Лондон-Станстед" скасували понад сотню рейсів і евакуювали приблизно 15 тисяч пасажирів через пожежу автобуса поблизу термінала.
Інцидент стався вдень 30 березня інформує The Independent.
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Біля одного з терміналів загорівся шатл-бас.
Автобус згорів дощенту, як з'ясувалось згодом, через несправний двигун.
Фото та відео доволі масштабної пожежі очевидці публікують у соцмережах.
Через цей інцидент було скасовано понад сотню рейсів, а майже 15 тисяч пасажирів з міркувань безпеки евакуювали з летовища.
Люди зі своїм багажем пішки покидали летовище.
Аеропорт "Лондон-Станстед" розташований майже за 50 кілометрів від столиці Великобританії. Рейси із цього летовища здійснюють переважно лоукостери.
31 березня аеропорт уже відновив роботу у звичному режимі.