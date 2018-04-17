В американській в'язниці сталась кривава різанина, є загиблі

У Сполучених Штатах в одній з найнебезпечніших в'язниць Південної Кароліни сталась масова бійка ув'язнених. У результаті – 7 загинули від ножових ран, ще 17 – отримали поранення.

Про це повідомляє The Independent.

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Усіх поранених доправили у медичні установи поза територією в’язниці. Серед правоохоронців постраждалих не було.

Lee County Fire/Rescue assisted With a Mass Causality Incident at Lee Correctional. Mutual Aid was received from FlorenceCounty EMS, Kershaw County EMS, Darlington County EMS, Lexington County EMS and Hartsville Rescue. Assistance was also received from Med One a private service. pic.twitter.com/P22A1ruzQY — Lee County Fire (@LeeCountyFire) 16 квітня 2018 р.

Всі ув'язнені відбували покарання у Lee Correctional Institution за злочини, пов'язані з насильством, як то убивства чи викрадення людей. Кровопролиття вдалось припинити тільки загону спецназу.

Загалом, у виправній установі перебуває близько 1,5 тисячі засуджених за тяжкі злочини.