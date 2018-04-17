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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В американській в'язниці сталась кривава різанина, є загиблі

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У бійці загинуло семеро в'язнів
У бійці загинуло семеро в'язнів / Фото з відкритих джерел

У Сполучених Штатах в одній з найнебезпечніших в'язниць Південної Кароліни сталась масова бійка ув'язнених. У результаті – 7 загинули від ножових ран, ще 17 – отримали поранення.

Про це повідомляє The Independent.

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Усіх поранених доправили у медичні установи поза територією в’язниці. Серед правоохоронців постраждалих не було.

Всі ув'язнені відбували покарання у Lee Correctional Institution за злочини, пов'язані з насильством, як то убивства чи викрадення людей. Кровопролиття вдалось припинити тільки загону спецназу.

Загалом, у виправній установі перебуває близько 1,5 тисячі засуджених за тяжкі злочини.

Теги: Жертви Кримінальні новини Новини США
Джерело: 24 Канал
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