В американській в'язниці сталась кривава різанина, є загиблі
У Сполучених Штатах в одній з найнебезпечніших в'язниць Південної Кароліни сталась масова бійка ув'язнених. У результаті – 7 загинули від ножових ран, ще 17 – отримали поранення.
Про це повідомляє The Independent.
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Усіх поранених доправили у медичні установи поза територією в’язниці. Серед правоохоронців постраждалих не було.
Всі ув'язнені відбували покарання у Lee Correctional Institution за злочини, пов'язані з насильством, як то убивства чи викрадення людей. Кровопролиття вдалось припинити тільки загону спецназу.
Загалом, у виправній установі перебуває близько 1,5 тисячі засуджених за тяжкі злочини.
Джерело: 24 Канал
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